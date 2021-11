UeD Giulia Quattrociocche ha partorito: nome, sesso e chi è il papà

La tronista della stagione 2019/2020 di “Uomini e Donne” Giulia Quattrociocche è diventata mamma. La 29enne ha dato il lieto annuncio la mattina del 17 novembre 2021 ai suoi 16mila followers di Instagram attraverso una dolce foto. Ecco cosa è noto al momento sull’evento e sulla neonata.

Giulia Quattrociocche ha annunciato di essere incinta lo scorso maggio 2021. Dopo essere stata paparazzata con un pancino sempre più grande alla fine della scorsa estate 2021 la 29enne romana ha dato maggiori dettagli sulla gravidanza rivelando di aspettare una bambina e di essere al settimo mese, pensando di partorire a dicembre 2021. In questa occasione la Quattrociocche ha anche svelato quale nome ha scelto, insieme al compagno, per la sua prima figlia: Cloe. A due mesi dall’annuncio della gravidanza il parto, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2021. Ciò è stato reso noto attraverso uno scatto condiviso su Instagram. Qui Giulia si è mostrata serena mentre allatta la piccola, scrivendo buoni auspici per lei e per il neopapà, che ha taggato, dicendo che sarà “il padre più meraviglioso del mondo”.

Il padre della piccola Cloe è Manuel Magazzino, compagno di Giulia da circa un anno e mezzo. Magazzino, di cui non si sa molto, è protagonista del feed Instagram della compagna, in cui sono numerosissime le immagini che li vedono affiatatissimi. Da parte sua ancora non ci sono stati commenti sul lieto evento.

UeD, Giulia Quattrociocche e la sua nuova famiglia

La 29enne ha partecipato al programma di Maria De Filippi in qualità di tronista non avendo mai avuto prima nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo. Qui, nel 2019, ha scelto il corteggiatore Daniele Schiavon, scartando il beniamino del pubblico Alessandro Basciano. La storia d’amore tra Giulia e Daniele ha avuto però vita breve. Nel marzo 2020 i due si sono detti addio; qualcuno ha insinuato a causa di un presunto tradimento di lei, mai confermato.

Durante la partecipazione a “Uomini e Donne” la Quattrociocche ha spiegato che non è interessata a sposarsi in quanto ritiene il matrimonio un’istituzione sopravvalutata. La studentessa universitaria non ha mai chiuso le porte invece alla possibilità di formare una famiglia. Il suo sogno oggi si è finalmente realizzato.