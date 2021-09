Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche: svelati nome e sesso del bebè

News in pillole per Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne. La giovane, una manciata di giorni, fa ha reso noto di essere incinta. Ora svela il sesso e il nome scelto del bebè assieme al compagno Manuel Magazzino, con il quale ha trovato amore e serenità da circa un anno e mezzo. Prima di lui c’è stato Daniele Schiavon, il ragazzo che scelse negli studi del dating show di Maria De Filippi. La conoscenza non durò a lungo e il legame si sfilacciò poco dopo la fine della trasmissione Mediaset. Ma si torni alla dolce attesa della romana e ai dettagli a essa relativi…

Giulia ha aperto al box di domande dei suoi ‘seguaci’ Instagram tra le Stories. Puntuale come un orologio svizzero è giunto il quesito circa al sesso e al nome della creatura che porta in grembo. Quindi? Si tratta di una nascitura, quindi di una femminuccia. Il fiocco che lei e Manuel appenderanno sul portone di casa sarà a tinte rosa. I due saranno genitori di una figlia. E il nome? Su quale è ricaduta la scelta?

L’ex tronista non ha tenuto i fan sulle spine e ha svelato che la piccina sarà chiamata Cloe. Inoltre ha aggiunto di essere al settimo mese di gravidanza. Dunque, il parto dovrebbe svolgersi a dicembre.

La Quattrociocche ha tenuto massimo riserbo sulla dolce attesa fino a pochi giorni fa quando la notizia è trapelata in modo alquanto originale. La giovane si è recata in un negozio di recente per fare un po’ di shopping. Le commesse dello store l’hanno riconosciuta ed hanno notato il pancino. In quel frangente sono state scattate delle fotografie, poi postate sui social dove hanno iniziato a circolare e a far decollare il gossip.

Visto il tam tam in rete, Giulia è uscita definitivamente allo scoperto sul suo account Instagram, confermando di essere incinta. Nelle scorse ore ha svelato qualche tassello in più della sua dolce attesa: in arrivo c’è una bimba e si chiamerà Cloe!