UeD, Giulia Quattrociocche mamma bis: il nome e il sesso del bebé

Congratulazioni a Giulia Quattrociocche, che questo pomeriggio ha annunciato ai suoi follower una splendida notizia: la ex tronista ha infatti dato alla luce nelle scorse ore la sua secondogenita. L’annuncio è giunto nella maniera più classica possibile: il celebre volto della stagione 2019/2020 del dating show condotto da Maria De Filippi ha pubblicato poche ore fa la solita immagine dal letto dell’ospedale, dove la si vede impegnata ad allattare la piccola dolcemente posata sul suo petto.

Ad acompagnare lo scatto è una semplice didascalia, dove Giulia Quattrociocche ha confermato ai suoi follower non solo il nome della neonata bambina ma anche la sua data di nascita. “Dafne Magazzino, 4 novembre” ha scritto la Quattrociocche, che ha già fatto incetta di like come con ogni foto post parto che si rispetti.

Giulia Quattrociocche diventa così mamma bis a pochissimi mesi di distanza dalla nascita della sua primogenita, avuta sempre con il compagno Manuel. I fan della coppia, in effetti, erano tutti rimasti abbastanza stupiti dal fatto che l’influener fosse riuscita a rimanere incinta in così breve tempo dopo la nascita della primogenita. Sono infatti bastati appena 3 mesi dopo l’arrivo della piccola Cloe per la Quattrociocche, che aveva così svelato l’esito positivo del suo nuovo test di gravidanza in tempi record.

Giulia Quattrociocche: l’ironico commento sulle gravidanze ravvicinata

Dell’arrivo di “Nana” (così la ex tronista aveva chiamato la figlia che portava in grembo ai tempi) la stessa Giulia Quattrociocche ne aveva parlato in termini ironici, scherzando sul fatto che lei e il compagno dovrebbero forse fare altre attività, come ad esempio guardare film. Dopo aver mostrato delle immagini della sua più recente ecografia via Instagram Stories, la Quattrociocche aveva poi aggiunto “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!“.

Il racconto della nascita della prima figlia

La prima figlia della coppia composta da Giulia Quattrociocche e Manuel, Cloe, è arrivata nella mattinata del 17 novembre. Proprio come con Dafne, anche questo lieto evento era stato annunciato con un post Instagram.

La prima gravidanza della Quattrociocche era stata molto chiacchierata, forse persino più della seconda che pur ha fatto molto parlare di sé. Prima di confermare di essere incinta, infatti, l’ex tronista era stata pizzicata dai paparazzi con un pancino sospetto.