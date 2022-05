Uomini e Donne news: Giulia Quattrociocche incinta 3 mesi dopo il parto

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche è di nuovo in dolce attesa! La romana classe 1992 ha rivelato di essere incinta a pochi mesi dalla nascita della sua primogenita, Cloe, venuta al mondo lo scorso novembre 2021. Ecco come l’ex tronista ha dato il felice annuncio e cosa ha detto scherzosamente a proposito della gravidanza iniziata a pochissimi mesi di distanza dalla fine della precedente.

Giulia Quattrociocche è nuovamente incinta. L’ex tronista, che ha debuttato nel dating show condotto da Maria De Filippi nel settembre 2019, aspetta il suo secondo figlio dal compagno Manuel Magazzino. La romana ha confermato la notizia nella giornata di oggi, 3 maggio 2022, attraverso delle storie Instagram. Qui la Quattrociocche ha risposto ad alcune domande che le hanno posto i followers a proposito della nuova gravidanza.

L’ex tronista ha detto di essere rimasta incinta nel periodo di febbraio – marzo scorso, 3 mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Cloe, chiamata affettuosamente “Nana”. Giulia ha scherzato a proposito della grande vicinanza tra le due gravidanze, scrivendo che lei e il compagno dovrebbero forse fare altre attività, come ad esempio guardare film. La Quattrociocche ha condiviso anche delle immagini delle sue ecografie che mostrano abbastanza nitidamente il capo della creatura che porta in grembo. Insieme a questo scatto l’ex tronista ha scritto, taggando il compagno: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!”.

Gravidanza numero due, quindi, per Giulia Quattrociocche. La prima è stata confermata dalla diretta interessata, dopo mesi di speculazioni a proposito del suo pancino sospetto, a settembre 2021. In quel periodo la coppia in dolce attesa ha anche annunciato il sesso del loro primo figlio, una femminuccia, nata nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2021. Resta da vedere se la coppia darà presto ulteriori informazioni sul nascituro o se preferirà tenerle per sé fin quando possibile. Per ora si sa solo che l’ex tronista dovrebbe essere al secondo o terzo mese di gravidanza.

La Quattrociocche e il compagno, Manuel Magazzino, stanno insieme da circa due anni. Entrambi sono molto schivi e non fanno attualmente parte del mondo dello spettacolo. Prima e dopo la partecipazione a Uomini e Donne, effettivamente, la romana non è apparsa in altri programmi. Durante l’esperienza nel dating show Giulia è stata corteggiata dall’ex gieffino Alessandro Basciano, a cui però ha preferito Daniele Schiavon. La relazione con quest’ultimo si è presto interrotta. I due si sono lasciati nel marzo 2020, per un presunto tradimento di lei.