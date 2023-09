Temptation Island, Mirko: “Io minacciato dalla famiglia di Perla”

Mirko Brunetti ha deciso di vuotare il sacco dopo il confronto avuto con Perla Vatiero a Uomini e Donne. I due ex fidanzati di Temptation Island 2023 hanno raggiunto lo studio del programma di Maria De Filippi rispettivamente insieme a Igor e Greta. Tra Mirko e Perla di sicuro è lui quello che sta ricevendo più attacchi da parte dei telespettatori, da quando si è concluso il reality show. La sua relazione con la Rossetti non convince molto e tanti telespettatori l’hanno criticato per come ha voltato subito pagina.

Durante il confronto avvenuto ieri nello studio di Uomini e Donne, Brunetti ha ricevuto ulteriori attacchi. Ed ecco che ha deciso di esporsi attraverso una lunga diretta su Instagram, nella serata di ieri. Parlando con i fan, Mirko ha rivelato alcuni scottanti retroscena riguardanti anche la famiglia di Perla. Infatti, pare che la Vatiero, insieme a un suo familiare, avrebbe minacciato e insultato il ragazzo. Ecco cosa ha dichiarato nel corso di questa diretta social:

“Perla pensava che io stessi in silenzio, la verità è che per due mesi io e Greta siamo stati zitti. Io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate perché la realtà dei fatti è questa e Greta è stata in silenzio per tutti gli insulti ricevuti”

Dopo aver dato questi retroscena, Mirko di Temptation Island è andato avanti con il discorso, rivelando ulteriori dettagli. Brunetti ha fatto presente di aver saputo che Perla ha più volte offeso, con termini forti, Greta. Inoltre, la Vatiero sui social network avrebbe continuato a parlare di loro. Infatti, risale a qualche giorno fa il botta e risposta a distanza tra la Rossetti e Perla. Ed ecco che Brunetti è tornato a parlare di queste presunte minacce ricevute dalla famiglia dell’ex fidanzata:

“Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei, che ho fatto? Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarmi con un’altra persona e stare meglio”

A questo punto, Mirko ha dichiarato che sono accadute delle cose “brutte” quando è finito il reality show delle tentazioni. Non aveva parlato finora per tutelare Perla. Sembra, però, che ora sia deciso a esporsi su tutto, per proteggere se stesso e Greta dai feroci attacchi sul web. Infatti, Brunetti ritiene che sia ingiusto tutto questo accanimento nei loro confronti, in quanto anche la Vatiero ha avviato una nuova relazione, con l’ex tentatore Igor.

Ma come ha fatto presente Perla a UeD, quest’ultima ha preferito andare con calma con Igor, per portare rispetto alla relazione di cinque anni avuta con Mirko. Invece Brunetti ha subito parlato di amore con Greta, con la quale ha anche deciso di fare un tatuaggio.