Temptation Island, Mirko e Greta: ora parla Eugenio Colombo

L’ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo è finito in questi giorni al centro del gossip legato a Mirko Brunetti e Greta Rossetti, volti di Temptation Island 2023. Il motivo? Eugenio ha avuto in passato una frequentazione con l’ex tentatrice e, nei giorni scorsi, è stato beccato in sua compagnia, in presenza anche dei suoi due figli. La scena ha portato molti a fare delle ipotesi, anche perché Mirko e Greta continuano a non convincere particolarmente il pubblico.

Infatti, sono tanti coloro che puntano il dito contro questa coppia. I telespettatori sono convinti che Brunetti abbia bruciato troppo velocemente le tappe con la Rossetti dopo la fine della sua relazione con Perla Vatiero. Ed ecco che tra i tre protagonisti della passata edizione del reality delle tentazioni sono ancora oggi al centro dei gossip. In particolare, nelle scorse ore tra Greta e Perla ci sono stati degli attacchi social, su cui ha detto la sua anche Mirko.

Mentre la maggior parte dei telespettatori sembra essersi schierata dalla parte di Perla, ecco che qualcuno assicura che Mirko e Greta formano proprio una bella coppia. Si tratta, appunto, di Eugenio Colombo, ex compagno di Francesca Del Taglia. L’ex tronista ha mantenuto un buon rapporto con Greta dopo la fine della loro brevissima frequentazione.

Ed è per questo che ogni tanto trascorrono dei momenti insieme. Eugenio aveva già espresso un pensiero positivo sull’ex tentatrice, ma oggi parla nel dettaglio della coppia. Colombo assicura di aver visto Mirko e Greta insieme e di averli trovati “molto affiatati”. Non solo, aggiunge che sono “molto belli insieme”.

Oltre questo, l’ex tronista conferma nuovamente di aver avuto una frequentazione con Greta in passato, in un momento delicato della sua vita. La Rossetti gli è stata vicino ed è per questo che oggi hanno un rapporto così bello. Concludendo, Eugenio assicura di essere attualmente single e di non avere nessuna frequentazione in corso. Giustamente non esclude che presto possa arrivare anche per lui la possibilità di riavere al suo fianco una persona.

Non resta ora che attendere per scoprire come andrà a finire la ‘guerra’ Perla vs Mirko e Greta. A breve il pubblico di Canale 5, tra l’altro, avrà anche modo di assistere a un loro confronto sul piccolo schermo. Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne Maria De Filippi ha ospitato in studio Mirko, Greta, Perla e Igor. Dunque, si avrà modo di scoprire ulteriori dettagli riguardanti queste due coppie nate nel reality delle tentazioni.