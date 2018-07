Temptation, Michael punito dalla redazione per il pc rotto? Parla un’ex tentatrice

Le parole di Antonella Fiordelisi dopo il pc rotto da Michael a Temptation Island

Michael De Giorgio ha creato scalpore nel corso della terza puntata di Temptation Island. Il giovane ha rotto un pc del falò dopo aver visto la fidanzata Lara in atteggiamenti troppo intimi con il tentatore Giuseppe. Una situazione che sta facendo parlare il web a più non posso e che ha spinto un’ex tentatrice del programma, Antonella Fiordelisi, a svelare un aneddoto mai svelato fino ad oggi. La giovane schermitrice – che ha messo i bastoni tra le ruote a Sara Affi Fella e Nicola Panico nell’estate 2017- ha rivelato di aver avuto dei problemi con la redazione per via un microfono bagnato. “E pensare che per un tuffo in acqua con il microfono la redazione voleva massacrarmi. In bocca al lupo Michael”, ha scritto in una storia di Instagram la sportiva di Salerno. Dunque, Michael è stato punito dagli autori di Maria De Filippi per quanto compiuto durante il falò? Al momento non è chiaro ma alla luce della testimonianza di Antonella tutto sembra possibile. Di sicuro il gesto del ragazzo è avvenuto in maniera involontaria: non si aspettava di reagire in questo modo davanti all’atteggiamento di Lara che, delusa, ha cercato conforto nei tentatori del villaggio.

Michael e Lara: la storia si complica a Temptation Island

Lara Zorzetto e Michael De Giorgo hanno vissuto momenti difficili a Temptation Island. La coppia non è riuscita a superare i tradimenti del ragazzo che, incurante della fidanzata, ha corteggiato a più non posso la tentatrice Rita. La vicinanza tra i due ha dato parecchio fastidio a Lara che, per vendicarsi, ha cominciato a flirtare con il tentatore Giuseppe. Le uscite tra Lara e Giuseppe hanno però fatto infuriare Michael che, spinto dalla rabbia, ha addirittura rotto il tablet del falò, davanti agli occhi inorriditi del conduttore Filippo Bisciglia.

Chi sono Lara e Michael di Temptation Island

Lara e Michael stanno insieme da circa due anni e mezzo e convivono. Lei è una stilista di costumi da bagno, lui un tatuatore. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se il loro è vero amore.