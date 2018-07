Michael di Temptation Island furioso rompe il computer: il video

Temptation Island, Michael De Giorgio perde le staffe: il video del computer rotto

La terza puntata di Temptation Island parte con il botto. Nel nuovo falò, Filippo Bisciglia ha mostrato a Michael alcuni particolari video sulla sua fidanzata Lara. A quanto pare, la Zorzetto ha deciso di mettere alla prova sé stessa fino in fondo, soprattutto dopo aver visto come sta vivendo le sue giornate De Giorgio. La coppia ha preso parte al docu-reality di Canale 5 per superare una crisi che pare andare avanti da diverso tempo. Dopo l’ammissione del tradimento da parte di lui poco prima di arrivare in Sardegna, la donna ha deciso di dare una svolta alla sua avventura. La simpatica bionda si è avvicinata in brevissimo tempo al single Giuseppe, causando una reazione a dir poco sorprendete da parte del suo uomo.

Michael vede i video di Lara vicina al single Giuseppe: computer rotto a Temptation Island

Nel vedere il secondo fidata di Lara mentre balla appassionatamente con il tentatore Giuseppe, Michael ha perso le staffe nel vero senso della parola. Il giovane ha sbattuto il computer a terra, colpendolo con un fortissimo pugno. Inutile dire che il pc della redazione è finito sotto la sabbia con lo schermo in frantumi. Dopo tale sfuriata, De Giorgio si è alzato alcun secondi, per poi tornare a sedersi, decidendo di voler continuare a vedere l’rvm. Finito di visionare i video, il fidanzato di Lara ha cercato di spiegare in poche parole il suo stato d’animo e le sue primissimi sensazioni.

Temptation Island: Michael De Giorgio si pente e piange per Lara

Alla fine, Michael è tornato nel villaggio dei fidanzati e dopo essersi sfogato tra pugni e calci, ha mostrato di essere realmente pentito. Il ragazzo ha rivelato a Filippo Bisciglia di sapere di aver sbagliato molto e di dover rimediare, anche se non crede che l’atteggiamento della Zorzetto non sia quello giusto a dimostrare che tiene ancora a lui.