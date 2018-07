Temptation Island, fidanzati commentano aspetto fisico di Lara: web indignato

Temptation Island, utenti sui social indignati: i commenti dei ragazzi sull’aspetto fisico di Lara non piacciono

Temptation Island è probabilmente uno dei programmi Mediaset più seguiti e commentati sul web. Durante la diretta del lunedì sera, infatti, tantissimi sono gli utenti sui social che esprimono la loro opinione sulle relazioni travagliate dei partecipanti. Stasera, però, qualcosa (anzi qualcuno) ha fatto indignare il popolo di Internet. Su Twitter, nello specifico, tanti sono stati quelli che non hanno apprezzato l’atteggiamento dei fidanzati di Temptation Island. Il motivo? Questi ultimi, parlando di Michael, hanno giustificato le attenzioni particolari del loro compagno di avventura nei confronti di una tentatrice facendo delle osservazioni poco carine su Lara.

Temptation Island, Lara criticata dai fidanzati: il web prende le sue difese

“Che squallidi a commentare l’aspetto fisico” o”Questi commenti inopportuni su Lara ed il suo aspetto fisico mi stanno disturbando”, oppure ancora “Ma come si permettono i fidanzati delle altre di giudicare Lara per il suo aspetto fisico e parlarne in quel modo”... questi sono solo alcuni tra i tweet che hanno ricevuto più like e condivisione su Twitter. In linea generale, quindi, il pubblico del programma attivo sui social sembrerebbe non aver gradito per niente l’atteggiamento dei fidanzati che, stasera, sono tra i protagonisti di Temptation Island più criticati della puntata.

Aurora Betti confessa: Temptation Island?”Ho ricevuto un fiume di commenti negativi… se fossi stata un più fragile mi sarei tolta la vita”

Il web, però, non si è sempre dimostrato clemente con chi in passato ha partecipato a Temptation Island. In questi giorni, per esempio, ha fatto molto discutere una dichiarazione di un ex volto noto della trasmissione. Aurora Betti, entrata a Temptation come fidanzata e uscita single, ha difatti raccontato: Dopo aver partecipato a Temptation Island ho ricevuto un fiume di commenti negativi e di appellativi imbarazzanti. Avevo solo 21 anni, e se fossi stata un pochino più fragile, probabilmente mi sarei tolta la vita. Mio padre non dormiva la notte.”