Temptation Island, Massimo parla di Sonia: “Volevo una famiglia, lei no”

Massimo Colantoni è stato ospite di Giada Di Miceli, nella puntata di Non succederà più di ieri pomeriggio. L’occasione per tornare in onda su Radio Radio non è stata delle più felici, visto che Massimo ha raccontato i reali motivi della fine della sua storia con Sonia Onelli. I due si sono conosciuti nell’edizione dell’anno scorso di Temptation Island, la versione condotta da Filippo Bisciglia. Massimo era nel programma come fidanzato di Ilaria Teolis; Sonia invece era tra le tentatrici. L’avvicinamento tra loro non c’è stato però nel villaggio, bensì dopo. Hanno continuato a sentirsi anche dopo la fine del programma e da un’amicizia è sbocciato ben presto l’amore. Dopo un mese circa di confidenze, Massimo infatti si sfogava con Sonia sulla fine della storia con Ilaria, si sono ritrovati innamorati.

Temptation Island, Massimo Colantoni parla della fine della storia con Sonia Onelli

Sono andati subito a convivere e sono stati insieme un anno. Hanno appassionato i fan con il loro amore e non sono mancati scontri accesi proprio su Radio Radio con Ilaria, che hanno affrontato uniti e compatti. Tra loro sembrava essere nato uno di quei rapporti destinati a durare per sempre, poi all’improvviso la notizia della rottura. Si sono lasciati a fine giugno scorso, Massimo aveva parlato di disaccordi alla base della rottura e oggi ha approfondito meglio i motivi. Ha spiegato che i caratteri diversi e le visioni di vita diverse li hanno portati a decidere di separare le loro strade. Massimo ha raccontato: “Avevamo concezione di famiglia praticamente uno opposto all’altro”. Lui sognava una famiglia, aveva in progetto, a 30 anni, di crearne una tutta sua cosa che invece, pare, non volesse Sonia. Queste sono state le sue parole: “Un uomo innamorato a 30 anni si aspetta di costruire qualcosa insieme. Lei magari non aveva una visione di famiglia neanche da qui a cinque anni. Io sì”.

Massimo Colantoni si sfoga dopo la rottura con Sonia Onelli: oggi è single

Insomma pare di capire che Sonia non avesse in progetto di diventare mamma – e/o moglie – nel breve periodo, mentre Massimo ha esigenze diverse al momento. Che sia stata una questione di età oppure altro, fatto sta che Colantoni ha dovuto fare i conti con il fatto di avere desideri diversi da quelli della sua fidanzata e si sono lasciati. Non finisce qui, perché a spingerlo verso la rottura, nonostante fosse innamorato, è stato anche altro. Ha raccontato di aver cambiato qualcosa del suo aspetto per piacere di più alla famiglia di Sonia: ha tolto collane, anelli e orecchini che era solito indossare perché a loro non andavano molto giù, pare. Dopo due delusioni d’amore, oggi Massimo Colantoni è single e vuole stare solo.