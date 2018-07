Temptation Island: Lidia Vella demolisce Riccardo e fa il tifo per Ida e Martina

Temptation Island, Lidia Vella contro Riccardo e a favore di Ida e Martina: le ultime dichiarazioni sulle coppie del programma

Chiamata in diretta da Radio Radio durante Non succederà più (trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli), a Lidia Vella è stato chiesto oggi di commentare l’ultima puntata di Temptation Island. L’ex gieffina, più che sulla puntata, ha avuto però molto da ridire in primis Riccardo Guarnieri. Nei confronti del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, Lidia non sembra nutrire particolari simpatie. Quando infatti le è stato chiesto se Riccardo le ispirasse fiducia la siciliana, senza indugio, ha risposto: “No, no zero!”.

Lidia Vella attacca Riccardo di Temptation Island: “Il classico Peter Pan, l’uomo che non vuole crescere mai”

Seguire Riccardo Guarnieri a Temptation Island ha portato oggi Lidia Vella a farsi un’idea precisa su di lui e sul rapporto di quest’ultimo con Ida. “Già uno che a 40 e passi anni che non ha neanche un figlio io una domanda me la farei” ha prima dichiarato l’ex concorrente del GF in merito a Riccardo. Sempre su quest’ultimo, poi, Lidia ha aggiunto: “Il classico Peter Pan, l’uomo che non vuole crescere mai”. Riguardo Ida, invece, la Vella ha detto: “La trovo una donna serissima, con la testa sulle spalle. Ha le idee chiare e sa cosa vuole”.

Temptation Island, Martina bacia il tentatore Andrew: Lidia Vella fa il tifo per la nuova coppia

Un’altra donna di Temptation Island per cui Lidia Vella sembra fare il tifo, stando a quanto dichiarato da lei stessa in radio, è Martina (la fidanzata di Giampaolo). Come emerso dalle prime anticipazioni, nella prossima puntata assisteremo al bacio fra lei e il tentatore Andrew. A tal proposito, oggi, Lidia ha dichiarato: “Martina?Ha fatto bene, che cosa aveva accanto? Una persona che ci provava con tutte? Ha fatto bene a fare quello che ha fatto”.