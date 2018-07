Temptation Island anticipazioni: Lara mette alla prova Michael, Martina bacia Andrew

Temptation Island anticipazioni prossima puntata: Lara organizza una trappola per Michael

Cosa succederà nella quarta puntata di Temptation Island? Su Uomini e Donne Magazine si parla di due richieste di falò anticipato, dell’inizio dei weekend da sogno per fidanzati e fidanzate con i rispettivi single e di un bacio tra una fidanzata e un single. Inoltre, si anticipa la trappola organizzata da Lara per Michael. La ragazza, stanca della situazione che sta vedendo dall’inizio del programma, decide di mettere alla prova il suo fidanzato: lo fa spiare pensando di non essere ripreso dalle telecamere. Quello che lui dirà, però, sarà per lei inaspettato. Sul magazine, infatti, vengono riportate due immagini in cui si vede Michael che, parlando con la tentatrice Rita, dice di voler fare il distaccato nei suoi confronti per fare la vittima fino in fondo nei confronti della compagna. Questo comportamento porterà alla rottura definitiva per la coppia?

Temptation Island anticipazioni quarta puntata: Martina bacia Andrew

Martina, lontana dal fidanzato Gianpaolo, è lusingata dalle attenzioni del tentatore Andrew. Quest’ultimo infatti, a differenza del compagno, è suo coetaneo e si dedica completamente a lei. Andrew sta facendo di tutto per conquistare il cuore di Martina. Sembra anche avercela fatta perché i due si lasciano andare e si baciano. Cosa penserà Gianpaolo di questa situazione? Martina pare molto contenta. “Non pensavo di venire qua e trovare una persona che potesse trovare qualcosa di vero per me” ha detto durante l’esterna con il bello e intelligente tentatore.

Temptation Island 2018: il falò di Giada e Francesco

Giada e Francesco sono arrivati a Temptation Island per un motivo bene preciso: lui doveva combattere la gelosia, lei voleva sentirsi più libera. L’esperienza nel programma di Canale 5 sembra aver cambiato totalmente Francesco. Ad oggi, infatti, il ragazzo pensa che il suo essere geloso rappresenti solo la mancanza di altro, ovvero di ciò che Giada non gli dà. I due si saranno lasciati o saranno usciti dal villaggio insieme? Ci sono alcuni indizi, ma la situazione non è del tutto chiara. Ciò che è certo è che Francesco ha capito chi è e cosa vuole: vuole essere felice.