News Temptation Island: Francesco e Giada si sono davvero lasciati? Nuovo indizio

Francesco e Giada si sono lasciati dopo Temptation Island? Il messaggio di lui sembra parlare chiaro

Il falò di confronto tra Francesco e Giada a Temptation Island non è ancora andato in onda ma, ad oggi, alcuni indizi emersi sui social sembrerebbero star anticipando già l’epilogo di questa storia. Telespettatori e fan della trasmissione, di fatto, al momento non possono sapere con certezza cosa la coppia ha deciso di fare. Per scoprire cosa è successo veramente tra i due e a quale conclusione sono arrivati, infatti, bisogna aspettare di vedere la prossima puntata. Il pubblico di Temptation attivo sui social, però, non ha potuto fare a meno di notare alcune cose che parrebbero confermare la fine della loro storia. Il primo indizio, come molti sanno, è emerso alcuni giorni fa, e cioè: Francesco e Giada non si seguono più su Instagram. Il secondo, invece, più che un indizio alcuni lo hanno interpretato come un chiaro messaggio.

Francesco Branco di Temptation Island posta una foto sui social che fa pensare: è davvero finita con Giada?

Poche ore fa su Instagram Francesco Branco ha pubblicato una foto che, forse, potrebbe dire molto di più di quello che sembra. L’immagine in questione è quella di una moto. Cosa ha a che fare tutto questo con Giada? Ebbene, come forse molti ricordano, il ragazzo durante la seconda puntata di Temptation Island ha parlato di alcuni problemi di coppia specifici. Da quando sta con Giada, ha spiegato lui, si sarebbe trovato nella posizione di dover trascurare molte cose tra cui, in particolare, anche la sua passione per le moto. Che sia forse quello di oggi un chiaro messaggio rivolto a Giada o, perché no, magari a tutti gli utenti che continuano a fare il tifo per loro? Forse Francesco ha comprato la moto proprio adesso perché è finita con la sua fidanzata?

Temptation Island: Oronzo e Valentina lasciano per prima la trasmissione

La prima coppia a lasciare Temptation Island è stata quella formata da Oronzo e Valentina. Dopo una settimana di separazione, però, i due si sono rivisti e, alla fine, Valentina ha deciso di dare una seconda possibilità al suo fidanzato.