Valentina lascia Oronzo a Temptation Island: Carinola in lacrime

Valentina lascia Oronzo a Temptation Island: il 29enne resta solo in lacrime

Valentina e Oronzo hanno deciso di partecipare alla quinta edizione di Temptation Island a causa dei vari tradimenti di lui. La 25enne ha più volte perdonato il comportamento del fidanzato, con cui ha una relazione da ben dieci anni. Con questa importante esperienza, Valentina avrebbe voluto vedere Oronzo cambiare e iniziare alla loro felicità, senza andare dietro ad altre donne. Questo non è accaduto! Sin dalla prima sera, il 29enne si è avvicinato alle tentatrici. Sono tre i video che ha dovuto guardare Valentina nel pinnettu. Dopo l’ultimo, la De Biasi si è lasciata andare a un lungo sfogo, durante il quale Ida Platano le ha consigliato di ingelosire Oronzo per fargli capire cosa si prova. Inizialmente la 25enne non vuole lasciarsi andare con un tentatore, in quanto convinta di non poterci riuscire. Ma poi, dopo che anche le altre ragazze le danno lo stesso consiglio, decide di mettersi d’accordo con un tentatore per ingelosire Oronzo. Il ragazzo accetta e i due vanno a cena. Oronzo vede quanto accaduto tra loro attraverso un filmato che gli consegna Filippo Bisciglia. Valentina fa apprezzamenti nei confronti del tentatore e cerca di lasciarsi andare. Il suo comportamento non viene per nulla apprezzato da Oronzo.

Valentina e Oronzo lasciano Temptation Island da single: lei non perdona più

Oronzo non accetta il comportamento che Valentina ha tenuto con il tentatore. In realtà, il 29enne non sa che la sua fidanzata ha realizzato una scenetta solo per ingelosirlo. Il mattino dopo aver visto il filmato, il Carinola sceglie di fare subito il falò di confronto. Questa è la coppia, dunque, che è riuscita a sbalordire tutti di cui aveva parlato Maria De Filippi in radio. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Oronzo chiedere il confronto con Valentina, anzi ormai tutti erano convinti che sarebbe accaduto il contrario. Di fronte a Filippo, prima dell’arrivo della fidanzata, il 29enne rivela di non voler più combinare cavolate e di voler dare delle dimostrazioni alla sua amata. Aveva fino ad ora dato per scontato tante cose. Tante sono le lacrime versate dal giovane di fronte al conduttore. Valentina arriva fuori al confronto con Oronzo, a cui rinfaccia il comportamento tenuto con le tentatrici. Il 29enne cerca di spiegare alla ragazza quanto ci tiene a lei, ma ormai la De Biasi sembra non credere più alle sue parole.

Temptation Island, Valentina sceglie di uscire sola dal programma

Durante il falò, finalmente Valentina fa vedere a Oronzo di avergli fatto uno scherzo uscendo con il tentatore. La 26enne è furiosa con il fidanzato, il quale cerca invece di riconquistare la sua fiducia. Carinola ammette piangendo di essere stato male nel villaggio, poiché ha sentito la sua mancanza. Nonostante ciò, Valentina sceglie di lasciare il programma da sola. In lacrime la 26enne lascia il falò di confronto, con un Oronzo completamente disperato.