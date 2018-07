Temptation Island seconda puntata: falò di confronto per un’altra coppia

Temptation Island anticipazioni seconda puntata: un’altra coppia lascia il reality

Nella seconda puntata di Temptation Island avverrà un nuovo falò di confronto anticipato per un’altra coppia. Come abbiamo visto durante la prima serata, già una coppia ha scelto di lasciare l’isola delle tentazioni. Stiamo parlando di quella composta da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. A richiedere il falò di confronto è stato proprio il primo, poiché temeva di perdere per sempre la sua fidanzata. Ricordiamo che quest’ultima ha deciso di lasciare il progamma da single. Ma i colpi di scena non mancano in questo reality. Infatti, viene data una seconda possibilità a Carinola, il quale può avere un altro confronto con Valentina. La De Biasi può decidere se rivedere ancora una volta Oronzo per rivedere la sua decisione. Dunque, già la seconda puntata vedrà questo colpo di scena, ma a quanto pare non sarà l’unico. Infatti, un’altra coppia anticipa i tempi e decide di avere il chiarimento prima dell’ultima puntata.

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: nuovo falò di confronto anticipato

Non sappiamo ancora chi è la coppia che anticipa il falò di confronto durante la seconda puntata, che andrà in onda lunedì 16 luglio in prima serata. Chi tra Ida e Riccardo, Giada e Francesco, Rafaela e Andrea, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo, abbandona il reality? Ma soprattutto chi tra questi fidanzati decide di richiedere il confronto? A segnalare questa anticipazione ci pensa il settimanale Uomini e Donne Magazine. Non solo, i telespettatori assisteranno anche ad altri colpi di scena. Come abbiamo già visto, Gemma Galgani raggiunge la sua amica Ida Platano per darle sostegno morale durante questa avventura. Oltre ciò, il pubblico di Canale 5 vedrà anche un fidanzato avvicinarsi particolarmente a una tentatrice e una fidanzata instaurare un rapporto di complicità con un tentatore.

Temptation Island: Oronzo e Valentina sono tornati insieme

Nell’attesa vi riveliamo che Oronzo e Valentina probabilmente sono tornati insieme. Dunque, la De Biasi pare abbia scelto di avere un altro confronto con il Carinola, accettando di tornare a casa con lui. Infatti, ci sono dei dettagli che non ci sono passati inosservati in questi giorni e che vanno a provare il loro ritorno di coppia.