Oronzo e Valentina di Temptation Island sono tornati insieme: tutte le prove

Oronzo e Valentina stanno ancora insieme dopo Temptation Island

Oronzo e Valentina sono stati i protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2018. I due si sono lasciati dopo cinque giorni all’interno del villaggio delle tentazioni. A richiedere subito il falò di confronto è stato il giovane, che ha ricevuto un due di picche dalla sua fidanzata storica. Ma tra i due è davvero finita? A quanto pare no e nelle ultime ore sono spuntate numerose prove che lo testimoniano. Scopritele con noi!

1. Nel promo della seconda puntata di Temptation Island si vede un altro confronto tra Valentina e Oronzo.

Dopo la fine della prima puntata di Temptation Island, il promo che anticipa la successiva – quella in onda lunedì 16 luglio – mostra Oronzo che chiede un altro confronto con la fidanzata Valentina. Non si tratta di una novità per il programma condotto da Filippo Bisciglia. Anche lo scorso anno Sara Affi Fella ha lasciato davanti al falò l’allora compagno Nicola Panico per poi rivederlo una settimana dopo. Lo stesso è accaduto nel 2015 alla coppia formata da Emanuele D’Avanzo e Alessandra D’Angelis. Dopo la prima furiosa lite il napoletano, affranto e deluso, ha chiesto un altro incontro, che poi si è rivelato quello del riavvicinamento definitivo. Molto probabilmente lo stesso è accaduto pure a Valentina e Oronzo che, dopo l’esperienza a Temptation Island, hanno capito di non voler buttare via una storia lunga dieci anni.

2. Valentina De Biasi e Oronzo Carinola si seguono ancora su Instagram

Nonostante quanto accaduto a Temptation Island, Oronzo e Valentina continuano a seguirsi sui social network. La ragazza non ha tolto il “segui” al pugliese, segno che i due sono ancora in contatto.

3. Oronzo Carinola ha cominciato a seguire una fan page dedicata alla coppia

Subito dopo la prima puntata di Temptation Island 2018, Oronzo ha cominciato a seguire su Instagram una fanpage dedicata alla sua storia d’amore con Valentina. Un banale gesto per dimostrare quanto sia ancora legato alla fidanzata? Certo, ma non è escluso che Oronzo voglia implicitamente provare che la sua storia d’amore è più che mai viva e importante per la sua vita.

Temptation Island: Oronzo Carinola si difende dalle critiche

Intanto, nelle ultime ore, Oronzo si è difeso su Instagram da tutti coloro che lo hanno attaccato per via dei suoi comportamenti a Temptation Island. “Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un ca…!”, ha scritto su Instagram Oronzo. E poi ancora: “Quando avrete il coraggio di partecipare a questo magnifico programma ne parliamo, quindi per adesso tutti muti!”.