Oronzo dopo Temptation Island: lo sfogo social contro le critiche

Temptation Island, Oronzo sbotta sui social: lo sfogo contro le critiche ricevute sul web

Oronzo Carinola è senza dubbio stato il protagonista indiscusso della prima puntata di Temptation Island. Il ragazzo ha subito messo in mostra la sua ‘malattia per le donne’. Senza farsene sfuggire una, il fidanzato di Valentina ha osservato tutte le single del villaggio. Ovviamente, la dolcissima De Biasi non è stata assolutamente felice di vedere il suo uomo fare il bello e il simpatico con tutte le tentatrici. Di fronte all’atteggiamento di lui, la giovane donna ha inscenato un’uscita con il single Giuseppe per farlo ingelosire e per fargli provare le stesse cose che ha provato lei in passato. Dopo il primo falò, Carinola ha richiesto il confronto immediato, dove Valentina gli ha poi comunicato di voler tornare a casa da sola. Sui social si è scatenato il putiferio contro Oronzo e contro le parole utilizzate nei confronti della sua donna.

Oronzo risponde alle critiche dopo la prima puntata di Temptation Island

Di fronte alle innumerevoli critiche ricevute dal pubblico di Temptation, Oronzo non è riuscito a restarsene in silenzio. Il ragazzo ha perso la brocca ed ha risposto a tutti con una curiosa frase pubblicata sul suo personale profilo Instagram. “Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un ca…!” A quanto pare, il giovane non ha affatto gradito le cose che sono state dette nei suoi confronti mentre andava in onda la prima puntata del programma tv condotto da Filippo Bisciglia.

Oronzo e Valentina sono tornati insieme dopo Temptation Island? Anticipazioni

Dopo il falò di confronto, Oronzo e Valentina hanno avuto modo di rivedersi ad un secondo falò. Lui ha infatti chiesto alla redazione di Temptation Island di rincontrare la De Biasi per chiederle scusa ancora una volta. In ogni caso, quello che è accaduto tra loro lo scopriremo solo nel corso della prossima puntata in onda Lunedì 16 Luglio 2018.