Oronzo di Temptation Island indigna il web: la frase contro Valentina

Temptation Island, Oronzo spiazza il pubblico: le parole contro Valentina

Prime polemiche social nei confronti di alcuni protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. I più chiacchierati sono senza dubbio Oronzo e Valentina. Il pubblico del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si è scagliato totalmente contro di lui. Durante il primo falò, il ragazzo si è lasciato andare ad una frase che ha lasciato tutti senza parole. A quanto pare, il tono e le parole utilizzare da Carinola hanno indignato il web. La De Biasi ha deciso di andare a cena fuori con uno dei tentatori per far provare al suo fidanzato le stesse cose che ha provato lei in passato. La reazione dell’uomo non è stata delle più pacate anzi, tutto il contrario.

Oronzo Carinola indigna il pubblico di Temptation Island: la brutta frase rivolta alla fidanzata Valentina

Nel guardare il video di Valentina insieme al single Giuseppe, Oronzo si è lasciato scappare una frase un po’ infelice nei confronti della sua fidanzata. “Mo ti faccio piangere!” Inutile dire che parole così forti e dirette hanno fatto scatenare un vero e proprio putiferio. Secondo il pubblico del programma presentato da Bisciglia, Carinola ha esagerato e ha dimostrato di essere una persona un po’ troppo all’antica e anche un po’ troppo maschilista. I telespettatori e gli utenti del web sono convinti che il ragazzo abbia mancato di rispetto alla sua amata e alle donne in generale. Secondo la maggior parte delle persone Oronzo dovrebbe chiedere scusa per le cose dette.

Valentina e Oronzo di Temptation Island: il web contro Carinola

Valentina e Oronzo sono senza dubbio una delle coppie più curiose di questa edizione di Temptation Island. Mentre lei sembra essere convinta del suo amore nei confronti di Carinola, lui pare essere un po’ troppo libertino. E mentre si attende di capire come andrà a finire, i fan della trasmissione sperano che il diretto interessato chieda scusa alle donne in generale.