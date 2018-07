Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: Oronzo rivede Valentina

Temptation Island anticipazioni seconda puntata: Valentina ha perdonato Oronzo?

Non è ancora detta l’ultima parola tra Oronzo e Valentina di Temptation Island. Il giovane pugliese è stato lasciato dalla storica fidanzata dopo aver chiesto il falò di confronto. Una scelta che a sorpreso tutti – a partire dal conduttore Filippo Bisciglia – arrivata dopo soli cinque giorni di permanenza nell’isola delle tentazioni. Oronzo è stato scaricato da Valentina ma nella seconda puntata chiede di rivedere la ragazza. “Mi manca, voglio tornare a dormire tutte le sere con lei”, spiega disperato il Carinola. E Valentina non si sottrae alla richiesta del fidanzato: ha dunque perdonato Oronzo? Per il momento non abbiamo una conferma ufficiale ma ci sono buone probabilità che Valentina e Oronzo siano ancora insieme.

Temptation Island: Gemma Galgani arriva per consolare Ida

Intanto nella seconda puntata di Temptation Island arriva un’ospite molto attesa: Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne. La Dama sbarca in Sardegna per consolare l’amica Ida Platano, sempre più in crisi per via del comportamento di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dal canto suo, non approva l’atteggiamento della parrucchiera di Brescia e arriva a un punto nel quale sfoga tutta la sua rabbia repressa.

Giada delude Francesco, Rafaela disperata per Andrea

Per quanto riguarda le altre coppie di Temptation Island 2018, occhi puntati su Giada e Francesco e Rafaela e Andrea. La prima si diverte a più non posso con gli altri tentatori mentre Raffaela è sconvolta dalla vicinanza tra Andrea e la tentatrice Teresa.