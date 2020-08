Lara Zorzetto di Temptation Island è diventata mamma. Dopo il parto degli scorsi giorni la web influencer è tornata su Instagram per condividere la prima foto del figlio Leonardo (che trovate più in basso). Una foto diversa dalle altre che mostra il neonato nell’incubatrice, tra piccoli tubicini e cerotti. Purtroppo il parto di Lara non è andato nel migliore dei modi e la stessa Zorzetto lo ha confessato ai suoi follower. Ora il bambino sta ricevendo delle cure specifiche e si dovrà attendere martedì per avere i primi risultati. Lara può contare sul sostegno di parenti e amici ma soprattutto su quello del fidanzato Mattia, conosciuto un anno fa. Un amore grande e travolgente, che ha dato subito i suoi frutti: a pochi mesi dal primo appuntamento la coppia è diventata una bella famiglia.

Temptation Island: cosa è successo al figlio di Lara Zorzetto

“Questa magica avventura è iniziata in maniera un po’ diversa da come c’è lo aspettavamo, da come lo era immaginato per tutti questi lunghi mesi”, ha raccontato Lara Zorzetto su Instagram, condividendo la prima foto social del primogenito Leonardo. “Ero in ospedale, solita visita. Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscite neanche a finire la rampa di scala e mi hanno ricoverata d’urgenza. Dopo lunghe ore di contrazioni, travaglio, rottura delle acque e Leonardo all’improvviso si è girato con la testa”, ha aggiunto. Per la 28enne è stato dunque necessario un cesareo d’urgenza e non è riuscita a vedere il bimbo fino ad oggi, domenica 30 agosto (il parto è invece avvenuto il 27).

Problemi durante il parto della web influencer Lara Zorzetto

“Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi. Lo hanno portato via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido.Ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi lucidi ci possiamo godere il nostro cucciolo”, ha chiarito Lara Zorzetto, che ha subito ricevuto il sostegno di altre mamme, che ben conoscono le paure e le emozioni post parto. Lara e Mattia sono molto innamorati e molto probabilmente dopo la nascita del piccolo Leonardo arriveranno le nozze. Il ragazzo non fa parte del mondo dello showbiz e non è interessato ad apparire: sporadiche le foto insieme alla compagna.

Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island 2018

Lara Zorzetto è stata la protagonista di Temptation Island 2018. La stilista ha partecipato al reality show di Filippo Bisciglia con l’ex fidanzato Michael De Giorgio. Lara non è pentita della sua partecipazione al programma di Canale 5, dove è sicuramente rimasta nella memoria collettiva per alcune memorabili battute (“Ti apro come una verza”, “Ti smonto come un mobile dell’Ikea”). Grazie alla trasmissione la Zorzetto ha scoperto di non amare più Michael. Oggi i due non hanno più alcun rapporto e in passato non sono mancate frecciatine e stoccate a distanza.