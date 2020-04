Lara Zorzetto, De Giorgio fa marcia indietro: “Puro sarcasmo, mi dissocio”

Michael De Giorgio fa un passo indietro dopo le forti esternazioni contro Lara Zorzetto: “Allibito dalle dichiarazioni della mia attuale ragazza”

Hanno fatto molto discutere gli attacchi di Michael De Giorgio e la sua fidanzata nei confronti di Lara Zorzetto. La vicenda si è consumata nella giornata di ieri quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, il giovane ha fatto dell’ironia sulla ex compagna in merito al suo attuale stato interessante. Ad aggravare il tutto è stata l’attuale fidanzata di Michael che in una storia ha pesantemente provocato la Zorzetto, accusandola di aver intrapreso la gravidanza esclusivamente per ottenere benefici economici. “Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (mima il gesto dei soldi, ndr) e solo per i followers. Per aumentare. Fatti schifo”. Ad oggi, Lara sembra non abbia voluto replicare alle accuse, probabilmente scegliendo di rivolgere i suoi pensieri in modo esclusivo al bebè in arrivo. Michael ha però voluto prendere le distanze dalle parole della compagnia e, raggiunto dal portale IsaeChia, ha spiegato le sue ragioni, confessando di aver chiuso con la sua ragazza.

“Stare insieme non vuol dire condividere sempre lo stesso pensiero, la mia story era puro sarcasmo”

“Ci tengo a precisare che ero completamente estraneo ai fatti fino alla veduta del primo articolo ieri notte. Stare insieme non vuol dire condividere sempre lo stesso pensiero e sono rimasto io stesso allibito dalle dichiarazioni della mia attuale ragazza sui social che ho trovato da subito inopportune. Per quanto la mia Instagram Story era completamente dissociata dal suo pensiero ed era una pronta risposta alle assillanti e ripetute richieste di un’opinione riguardo la gravidanza di una persona con la quale non ho più rapporti, puro sarcasmo, niente di più”, ha dichiarato De Giorgio.

Michael rompe con la fidanzata: “Spero che arrivino le scuse alla diretta interessata”

“Ho provato più volte senza successo a spiegare la gravità ed il peso di quanto dichiarato dalla mia compagna, nella speranza di ottenere la cancellazione e le dovute scuse senza riuscire ad ottenere il risultato sperato, motivo per il quale ho deciso di interrompere questa relazione non condividendo la sua presa di posizione nella speranza che le dovute scuse alla diretta interessata vengano fatte quanto prima”, ha concluso l’ex protagonista di Temptation Island, affermando quindi di aver messo un punto alla storia con la sua compagna in seguito al rifiuto nel rimuovere i video incriminati.