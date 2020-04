Lara Zorzetto, la fidanzata del suo ex Michale pesante: “Incinta per soldi”

Lara Zorzetto, pesanti attacchi dalla fidanzata attuale del suo ex Michael De Giorgio: “Fai schifo, ti sei fatta ingravidare per soldi”

Lara Zorzetto ha da poche ore scoperto il sesso del bebè che aspetta. Tra pochi mesi appenderà sul portone di casa un bel fiocco azzurro, visto che è in arrivo un maschietto. Intanto, nelle scorse ore, si è fatta viva l’attuale fidanzata di Michael De Giorgio, il ragazzo che partecipò con Lara a Temptation Island. La giovane è spuntata su Instagram, realizzando una serie di Stories in cui ha accusato pesantemente la Zorzetto. Parole molto forti (e, a onor del vero, di cattivo gusto), in cui Lara è stata accusata di essersi fatta mettere incinta per soldi e per i followers.

Tempation Island, le accuse a Lara dalla compagna di De Giorgio

“Stavo guardando un po’ di storie e ho notato una cosa”, ha esordito l’attuale fidanzata di Michael De Giorgio, aggiungendo: “Sei al quinto mese, no? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti. Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta mettere incinta solo per questi (mima il gesto dei soldi, ndr) e solo per i followers. Per aumentare. Fatti schifo.”. Queste le parole utilizzate dalla compagna di De Giorgio. Si attende una replica della Zorzetto.

Lara Zorzetto di Temptation Island: “Il nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille il rosa non mancherà mai”

Un paio di giorni fa Lara ha annunciato ai suoi fan di attendere un maschietto. Così ha divulgato la news sui suoi profili social: “Il nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille il rosa non mancherà mai. Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamma, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschietto! Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha). Comunque domani chiacchieriamo un bel po e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto”.