Temptation Island, Lara Zorzetto incinta di un maschietto: l’annuncio

Dopo la notizia della gravidanza, Lara Zorzetto annuncia il ses.o del futuro nascituro

Fiocco blu per Lara Zorzetto e il fidanzato Mattia Monaci. Poco dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, l’ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato una foto su Instagram in cui la si vede attorniata da palloncini azzurri: Lara avrà un bel maschietto. Archiviata da tempo la storia con Michael Di Giorgio, infatti, l’influencer ha trovato l’amore in Mattia Monaci di cui, diverse settimane fa, aveva scritto: “Con un trasloco che pensavo fosse l’ultimo ho conosciuto Mattia, da subito ci siamo scritti, sentiti e siamo diventati inseparabili”. Proprio ieri, la giovane ha pubblicato un post sui social per informare i follower di aver sostenuto la visita morfologica: “370 grammi di amore.. Maschietto o Femminuccia? Ho aspettato la morfologica (come sapete) per sapere il se.so e per vivere questo momento con .. Questo sarà l’inizio di un percorso che durerà una vita!! Ricco di momenti e di novità !! Oggi ho gonfiato i palloncini e Mattia ha indovinato il se.so!”.

Temptation Island: Lara Zorzetto sarà mamma di un maschietto

“Il nostro mondo si tinge di azzurro ma tranquille il rosa non mancherà mai nel mio mondo è in quello di Trilly che come vedete e ben presente ahahahaha, da sola giuro si è seduta lì e non si è più mossa. Ragazze ora posso dirvelo, dopo averlo detto a mamme, papà, zii, prozii, cugini, bis nonno e nonne, amiche ecc.. è un Maschietto! Non vi dico che felice era Matti (se lo sentiva diceva ahaha). Comunque domani chiacchieriamo un bel po e vi racconto come gli ho raccontato e annunciato il tutto”, questo il messaggio pubblicato poche ore fa sui social.

La paura per l’annuncio della gravidanza

Qualche mese fa, Lara annunciava ai fan di essere incinta ma di aver voluto aspettare di dirlo pubblicamente: “Ho aspettato a dirvelo perché volevo essere certa che fosse tutto ok, che non ci fossero complicazioni e che fosse tutto apposto data la portata della notizia. Le nostre famiglie e i nostri amici lo sanno da un po’ e soprattutto le mie due vere amiche mi sono vicine da un po’ perché devo ammettere che in questi tre mesi ho avuto spesso nausea e non sono stata bene, dandomi tanti consigli utili”.