Manca davvero poco al parto di Lara Zorzetto, ex discussa protagonista di Temptation Island. La stilista ha annunciato nel corso di un’intervista radiofonica che il parto è previsto per la fine di agosto. Prima della fine dell’estate la 28enne sarà mamma per la prima volta. Lara è in attesa di un bambino che chiamerà Edoardo, come svelato già da tempo su Instagram, dove è una web influencer affermata. È stato scelto questo nome perché piace ai futuri genitori (l’alternativa era Leonardo). A Non succederà più, il programma radiofonico di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, la Zorzetto ha parlato di questa gravidanza che le ha cambiato la vita ma soprattutto dell’incontro con il compagno Mattia. Un incontro inaspettato, avvenuto per puro caso, ma che ha stravolto le esistenze di entrambi. Come confidato in radio, Lara e Mattia stanno insieme dall’estate 2019: a farli incontrare un’amica in comune. Si è trattato di un colpo di fulmine e dopo quello è stato naturale andare a convivere e mettere su famiglia.

Lara Zorzetto e il fidanzato Mattia stanno insieme da un anno

“Ho conosciuto Mattia durante un trasloco. Ho chiesto ad un’amica se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi, lei mi ha girato il numero di Mattia e quando ci siamo visti è stato un colpo di fulmine per entrambi. Poi lui è andato a Monaco per questioni personali mentre io sono andata a salutare i miei genitori. Ma siamo sempre rimasti in contatto e quando ci siamo rivisti non ci siamo più lasciati. Siamo andati a convivere con estrema naturalezza”, ha spiegato Lara Zorzetto di Temptation Island a Non succederà più, dove è stata ospite nella puntata di sabato 27 giugno 2020. Mattia non fa parte del mondo dello showbiz e non è interessato ad apparire, tanto che sono poche le foto di coppia sui profili social di Lara. “Lui usa a malapena Instagram”, ha puntualizzato la compagna, che è al settimo cielo per questa nuova vita accanto a Mattia e al figlio in arrivo.

Lara Zorzetto e il rapporto con Michael dopo Temptation Island

Lara Zorzetto non è pentita della sua partecipazione a Temptation Island di Filippo Bisciglia, dove è rimasta nella memoria collettiva per alcune memorabili battute (“Ti apro come una verza”, “Ti smonto come un mobile dell’Ikea”). Grazie al programma (parliamo dell’edizione 2018) Lara ha scoperto di non amare più il fidanzato dell’epoca, il tatuatore Michael De Giorgio. Oggi i due non hanno più alcun rapporto e in passato non sono mancate frecciatine e stoccate a distanza.