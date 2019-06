Temptation Island, l’anticipazione spiazza: “Non è mai successo in 6 anni”

Temptation Island anticipazioni seconda puntata: Filippo Bisciglia ha un annuncio importante per Andrea

Il profilo ufficiale di Temptation Island su Instagram condivide un filmato riguardante la seconda puntata. Si tratta di un’anticipazione che riguarda Jessica Battistello e Andrea Filomena. Scendendo nel dettaglio, nel video è possibile vedere Filippo Bisciglia rivelare al 30enne una notizia davvero inaspettata. Il conduttore annuncia che al parrucchiere è accaduto qualcosa che non era mai successo nel reality in sei anni! Questa frase porta i telespettatori a farsi numerose domande. Sono davvero tantissimi i commenti da parte del pubblico in pochissimi muniti dalla condivisione di questa anticipazione. Ora i fan del programma vogliono conoscere i particolari, ma ci tocca attendere la messa in onda del prossimo lunedì. Nel frattempo, il video anticipa che Filippo ha per Andrea un nuovo filmato che riguarda Jessica. Secondo quanto rivela il conduttore, il 30enne avrebbe dovuto vedere tali immagini nel corso dell’ultimo falò. Ma il programma, per la prima volta, avrebbe scelto di non mostrargli questo video, in quanto era già troppo provato.

Jessica e Andrea a Temptation Island: un terzo filmato molto forte per il fidanzato

“Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei anni a Temptation Island”, inizia così il particolare annuncio di Filippo per Andrea. Il 30enne, fortemente preoccupato, ascolta il resto del discorso del conduttore. “Cioè, io con me al falò avevo un terzo video, però siccome eri molto provato, eri scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda”, conclude Filippo. Un’anticipazione molto forte quella che hanno questa mattina i telespettatori, che vorrebbero già vedere le immagini di questo terzo video. Sembra proprio che il filmato sia abbastanza importante, visto che il programma ha scelto di non mostrarglielo subito al diretto interessato. Cosa avrà combinato Jessica?

Temptation Island, anticipazioni: Jessica e Andrea ancora problemi

Problemi su problemi per la coppia formata da Jessica e Andrea. Mentre lei vorrebbe vedere il fidanzato lasciarsi andare, lui si ritrova a dover assistere a molte scene inaspettate. Il 30enne è entrato nel reality sicuro del sentimento che lo lega alla Battistello, al contrario di quest’ultima. Proprio lei sta mettendo alla prova ciò che prova nei confronti del fidanzato e questa volta sembra che riuscirà a farlo soffrire non poco. È già entrata nel mirino del pubblico, che difende apertamente Andrea, il quale aveva addirittura richiesto il falò di confronto. Jessica, però, ha scelto di continuare la sua esperienza nel reality.