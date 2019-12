Temptation Island, Katia interviene ancora su Moreno e Paola: il post

Temptation Island, Katia interviene ancora su Moreno Merlo e Paola Caruso. Il post: “Non parlavo per dare aria alla bocca”

Katia Fanelli, la ‘Fotonica’ di Temptation Island, spezza un’altra lancia a favore di Moreno Merlo, ex tentatore del reality show di Canale 5 che in questi giorni è chiacchieratissimo per la diatriba con Paola Caruso. Non è la prima volta che la Fanelli prende una netta posizione a favore di Merlo. Già la settimana scorsa aveva avuto parole di stima nei suoi confronti, non credendo alla versione della Caruso. Oggi lo ha ribadito, dopo aver ascoltato l’intervista fatta ieri dal giovane negli studi di Domenica Live.

“Ho sempre sostenuto Moreno e sarò sempre dalla sua parte”. Katia di Temptation Island difende Merlo

“Non parlavo per dare aria alla bocca. Ho sempre sostenuto Moreno Merlo e sarò sempre dalla sua parte. Continuate ad ascoltare entrambe le campane, poi ci risentiamo”. Questo il post scritto tra le proprie Stories Instagram da Katia. Un messaggio che si aggiunge a quello della scorsa settimana: “Proprio lui cerca visibilità e soldi…hahahaha sì certo! No, ma ragazzi, fantascienza, numeri da circo! Ste pagliacciate ad arrivare dove? Cercare di far passare lui un uomo piccolo per poi calpestarlo? È un bravissimo ragazzo! Convinta!”

Moreno Merlo a Domenica Live: la versione contrastante rispetto a quella di Paola Caruso che interviene in diretta

Ricordiamo che ieri Moreno, a Domenica Live, ha raccontato una versione ben diversa da quella sostenuta da Paola Caruso. L’ex tentatore è arrivato persino a dire che l’ex Bonas, in un’occasione, gli avrebbe detto che la relazione avrebbe dovuto proseguire per un certo periodo, anche in modo fittizio, così da poter andare nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. Parole smentite in diretta dalla stessa Caruso, che è intervenuta telefonicamente. Dal canto suo la conduttrice partenopea ha fatto sapere che la questione verrà trattata nuovamente, nei prossimi giorni. Lo scontro Merlo-Caruso pare che abbia ancora molto da dire. Nel frattempo i telespettatori sono divisi su quale versione abbracciare.