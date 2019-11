Katia Fanelli, la fotonica di Temptation Island si scaglia contro Paola Caruso

Sta facendo chiacchierare parecchio la rottura tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Una rottura improvvisa avvenuta, a detta dell’ex Bonas di Avanti un altro, a causa delle incessanti richieste del ragazzo. Che, secondo Paola, cercava solo visibilità da questa relazione, tanto da avere delle presunte registrazioni della Caruso. Il diretto interessato ha smentito tutto su Instagram e dalla sua parte si è schierata Katia Fanelli, la fotonica di Temptation Island. I due si sono conosciuti proprio all’ultima edizione del reality show – dove Merlo era uno dei tentatori – e hanno stretto un legame che dura ancora oggi. Un legame forte che ha spinto Katia a scagliarsi contro Paola, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, e a dire la sua senza peli sulla lingua.

Katia Fanelli su Instagram ha difeso Moreno Merlo da Paola Caruso

“Proprio lui cerca visibilità e soldi…hahahaha sì certo! No, ma ragazzi, fantascienza, numeri da circo! Ste pagliacciate ad arrivare dove? Cercare di far passare lui un uomo piccolo per poi calpestarlo? È un bravissimo ragazzo! Convinta!“, ha scritto Katia Fanelli in una storia di Instagram, dove ha ripostato uno scatto di Paola Caruso che puntava il dito contro Moreno Merlo a Domenica Live. La storia è stata poi condivisa dal giovane sul suo account social.

Giovanni Conversano dalla parte di Paola Caruso

Se Katia Fanelli ha scelto di schierarsi dalla parte di Moreno Merlo, Giovanni Conversano ha supportato pubblicamente Paola Caruso. Lo stesso hanno fatto Biagio D’Anelli e Karina Cascella, che hanno addirittura invitato Moreno a Pomeriggio 5, per un confronto diretto.