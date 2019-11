Giovanni Conversano scrive a Paola Caruso dopo Domenica Live: frecciatina a Serena Enardu?

Dopo l’ultima intervista a Domenica Live Paola Caruso ha ricevuto numerosi messaggi di incoraggiamento per la dolorosa rottura con Moreno Merlo. L’ex Bonas di Avanti un altro ha confidato che è stata usata dal modello per popolarità e che Merlo è addirittura in possesso di registrazioni private della bella calabrese. Tra i tanti messaggi che Paoletta ha voluto repostare sul suo account Instagram c’è anche quello di Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne e altro opinionista di Barbara d’Urso. L’aitante pugliese ha speso parole di stima e sostegno per Paola non nascondendo una frecciatina che, a detta dei più, sarebbe rivolta all’ex storica di Giovanni, Serena Enardu, vista di recente a Temptation Island Vip. Dove è stata parecchio contestata per via del suo comportamento ai danni dell’ormai ex fidanzato Pago.

Il messaggio di Giovanni Conversano per Paola Caruso

“Cara Paola Caruso, ti capisco molto bene! Io avevo un’anziana ex che si comportava come il tuo. Tranquilla…c’è il karma”, ha scritto Giovanni Conversano su Instagram. Un messaggio che è parecchio piaciuto alla Caruso, che ha deciso di condividerlo tra le storie del suo account. Tra le parole di incoraggiamento salta all’occhio una presunta frecciatina che secondo molti sarebbe rivolta a Serena Enardu, ex storica di Conversano. Quest’ultimo ha attaccato qualche mese fa la sarda per via della sua partecipazione a Temptation Island Vip e ha usato proprio la parola “karma”.

Cosa ha detto Giovanni Conversano su Serena Enardu

“Per anni passavo per quello che tradiva, per la persona poco corretta, poco credibile, su questa terra nessuno è un santo, è evidente che ognuno di noi ha le proprie debolezze. Dopo nove anni è arrivata l’evidenza dei fatti. A me non importa cosa fa la signora, dove va, cosa fa, perché io ho le mie cose, soltanto mi sono difeso su una cosa che mi è stato sempre. Il messaggio è mi raccomando non offendete degli altri, non parlate di loro, che poi tutto vi ritorna, è il karma. Chi è senza peccato scagli la prima pietra”, ha dichiarato tempo fa Conversano in un video. L’ultimo messaggio: semplice casualità o frecciatina voluta?