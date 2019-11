Paola Caruso spiega a Domenica Live perché ha lasciato Moreno Merlo

Dopo giorni di frasi a metà e frecciatine Paola Caruso ha finalmente svelato i motivi che l’hanno allontanata da Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island al quale era legata dalla scorsa estate. Una relazione durata solo quattro mesi ma già importante, tanto che la soubrette calabrese conviveva part time con il ragazzo e faceva progetti in grande come matrimonio e altri figli. Il sogno di Paoletta si è però spezzato a contatto con la realtà, quando Moreno ha cominciato a fare strane richieste, come quella inerente al rimborso spese offerto dalla produzione dei programmi di Barbara d’Urso.

“Moreno stava con me per i soldi e per la visibilità”

“Mi aveva detto che aveva dei problemi economici, che non stava lavorando molto, e che il rimborso spese per l’intervista a Pomeriggio 5 non gli bastava. Così gli ho dato metà del mio rimborso spese”, ha spiegato Paola Caruso a Barbara d’Urso. “Ha cominciato a chiedere altri soldi, le poche volte che uscivamo a cena pagavo sempre io. Mi ha usata, si è approfittato della mia fragilità per arrivare in tv e diventare popolare”, ha chiarito l’ex Bonas di Avanti un altro. A detta della 34enne Moreno utilizzava pure la macchina della Caruso. “Mi ha lasciato un sacco di multe che ora devo pagare io”, si è lamentata Paola.

“Moreno mi registrava di nascosto, l’ho denunciato”

“Durante una delle nostre ultime litigate mi ha detto che dovevo stare calma perché ha delle mie registrazioni. Non so che tipo di registrazioni ma ho avvertito subito i miei legali e l’ho denunciato. Questa è violazione della privacy”, ha confidato Paola Caruso a Domenica Live. Poi il rimpianto più grande per la ragazza, che è scoppiata a piangere: “Quando un giorno Michelino sarà grande guarderà le foto del suo Battesimo, vedrà Moreno e io non saprò cosa dire”.