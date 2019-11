Paola Caruso e Moreno, Barbara d’Urso: “Mi ha raccontato alcuni episodi”

Paola Caruso e Moreno, dietro alla rottura ragioni gravi? Parla Barbara d’Urso: “Lei mi ha raccontato alcuni di questi episodi…”

Si fa sempre più pesante l’aria attorno a Paola Caruso e Moreno Merlo. L’ex Bonas di Avanti un Altro, pochi giorni fa, ha confermato di aver rotto con il giovane, ma quel che ha fatto più scalpore è il fatto che abbia detto che all’origine del naufragio sentimentale ci siano ragioni gravi. Sulla questione è tornata a parlare Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice partenopea si è detta molto dispiaciuta per quello che sta succedendo all’amica. Inoltre, ha dichiarato di aver sentito la showgirl e che quest’ultima le ha narrato cose molto spinose, di fatto confermando ciò che la Caruso ha riportato a Novella 2000. Se ne saprà qualcosa in più tra una settimana, quando Paola sarà ospitata a Domenica Live per dare la sua versione ufficiale.

Barbara d’Urso, le parole su Paola dopo la rottura con Merlo

“A me dispiace molto per Paola”, ha detto Barbara d’Urso a proposito della situazione della Caruso e di Moreno Merlo. La conduttrice ha quindi aggiunto: “Lei mi ha raccontato alcuni di questi episodi che, se fossero veri… sono veramente gravi”. La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha dato appuntamento alla prossima puntata di Domenica Live, annunciando che in studio ci sarà, salvo imprevisti o risvolti inaspettati di ogni genere, la Caruso per spiegare i dettagli di quel che è accaduto con l’ex.

Paola e Moreno, è finita. La Caruso: “Sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto”

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto”, dichiarava Paola a Novella 2000 pochi giorni fa, confermando la fine della love story. Circa le voci di una presunta relazione tra Merlo e Veronica Graf ha risposto: “Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”.