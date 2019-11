Paola Caruso, silenzio rotto su Moreno: “L’ho lasciato io, ragioni gravi”

Paola Caruso rompe il silenzio su Moreno: “L’ho lasciato io, ragioni gravi… Non sto bene”

Paola Caruso conferma la rottura con Moreno Merlo. La showgirl ha rotto il silenzio, confessandosi a Novella 2000. Un’intervista in cui ha fatto emergere dei dettagli sorprendenti e spigolosi. Innanzi tutto Paola ha spiegato che non è stato lui a lasciare lei, ma che è avvenuto il contrario. E pare pure che le ragioni del naufragio sentimentale siano piuttosto spinose. La Caruso non è scesa nei particolari ma ha fatto intendere che la situazione non è per nulla rosea. L’ex Bonas di Avanti un Altro ha inoltre risposto alle voci che vorrebbero Merlo vicino a Veronica Graf.

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto… Non si trattava di una storia qualsiasi”

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante”, ha dichiarato Paola a Novella 2000. Circa le voci della frequentazione tra Merlo e Veronica Graf ha risposto: “Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”. Paola ha poi sottolineato di non conoscere e di non aver neppure mai visto Veronica.

Paola come sta? “Non bene purtroppo. Spero che questo momento passi presto”

Infine la showgirl, a domanda diretta su come si senta oggi, ha confidato con sincerità: “Non bene purtroppo. Spero che questo momento passi presto”. Dunque le sirene del gossip hanno trovato conferma, Paola e Moreno hanno chiuso la loro relazione. Non resta che capire quali siano le “gravi ragioni” di cui parla la Caruso; è probabile che l’argomento possa essere trattato prossimamente nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, conduttrice molto vicina e amica dell’ex Bonas.