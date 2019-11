Paola Caruso e Moreno al capolinea? Barbara d’Urso, confessione amara

Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? Parla Barbara d’Urso, amara confessione

Pare proprio che Paola Caruso e Moreno Merlo siano già arrivati al capolinea. La notizia era nell’aria da giorni, ora è arrivata anche l’amara confessione di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Durante l’ultima puntata del talk, la padrona di casa ha lanciato una clip che ha riassunto quello che è accaduto negli ultimi giorni. Inoltre, seppur non ha ufficializzato la rottura, ha lasciato intendere che dovrebbe essere avvenuta. Da considerare pure che Barbara e Paola sono amiche al di fuori delle trasmissioni tv e, non è peccato pensare, che il filmato in cui sono state riavvolte le tappe della love story tra l’ex Bonas di Avanti un Altro e Merlo possa avere avuto il ‘lasciapassare’ dalla bionda showgirl.

Barbara d’Urso dispiaciuta per Paola e Moreno: e spunta una clip in discoteca di lui

La d’Urso si è detta molto dispiaciuta della situazione che pare essersi creata attorno a Paola e Moreno, dopodiché ha lanciato il filmato che ha sottolineato che la showgirl e l’ex tentatore di Temptation Island non si seguono più da giorni sui social e non si ritraggono più assieme da diverso tempo. Inoltre è stato mostrato un filmato circolato sul web in cui Merlo, mentre sta trascorrendo una serata in discoteca, si fa ha atteggiamenti che potrebbero risultare discutibili laddove ci fosse ancora in piedi la storia con Paola. Il punto è che sembra non sia così.

Moreno Merlo e Paola, altri indizi sulla possibile rottura

A far pensare che la coppia sia scoppiata c’è dell’altro. Da giorni i fan chiedono, via Instagram, sia a Moreno, sia a Paola se si siano lasciati. Finora né l’uno, né l’altra hanno proferito parola, eppure sui social risultano attivi, visto che hanno risposto ad altri commenti che esulano dal loro discorso sentimentale. Insomma sulla questione, al momento, vogliono mantenere riserbo ma è difficile credere che la rottura non si sia consumata. Peccato!