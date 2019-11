Paola Caruso: crisi con Moreno? Giallo sui social, qualcosa non torna

Paola Caruso: è crisi con Moreno Merlo. Sui social qualcosa non torna

Paola Caruso, che succede con Moreno Merlo? Proprio ora che la showgirl aveva ripreso in mano la sua vita ed appariva felice più che mai una nube nera sembra voler minacciare la sua serenità. Alcuni mesi fa, Paoletta aveva intrapreso una storia d’amore con Moreno, ex tentatore di Temptation Island. I due sono apparsi sempre molto affiatati e pareva addirittura che il piccolo Michelino avesse trovato un papà tutto per se. Ultimamente, poi, la coppia si è vista anche in televisione, nei programmi di Barbara d’Urso, dove è stata ufficializzata la relazione e si è parlato addirittura di convivenza. Nelle ultime ore, però, sui social, sui profili di entrambi, si è notato qualcosa di davvero strano.

Paola Caruso e Moreno Merlo hanno smesso di seguirsi sui social

Sui social, Paola e Moreno non si mostrano più insieme e non si seguono neppure più. Tra le persone seguite dall’ex bonas di Avanti un altro è scomparso il nome del dj. E la stessa cosa è accaduto nel profilo del ragazzo. Dunque, qualcosa purtroppo non sta andando come dovrebbe. Che siano in crisi? Che cosa sta succedendo? È finita oppure, semplicemente, i due hanno deciso di prendersi una pausa? Per ora, nessuno ne sa nulla. Anche perché né Paola e neppure Moreno hanno proferito parola su quanto sta accadendo. Chissà, forse lo faranno tra qualche ora oppure decideranno di mantenere il silenzio. Noi ovviamente ci auguriamo si tratti di un qualcosa di passeggero, che l’amore possa tornare ad unirli il più presto possibile!

Paola Caruso e il crollo a Pomeriggio Cinque

Che qualcosa non andasse, però, lo si è compreso già ieri. Paola Caruso, infatti, è stata ospite di Barbara a Pomeriggio Cinque dove, parlando del padre di suo figlio, ha avuto un crollo. La trentaquattrenne è apparsa triste e i suoi occhi un po’ spenti indicavano che qualcosa la stesse turbando. E bene, forse, l’aspetto nostalgico della bella Paola era proprio dovuto a questa presunta crisi con il suo fidanzato. Certo, questa notizia sembra molto strana. Visto che proprio pochi giorni fa i due sono apparsi innamoratissimi e la Caruso ha addirittura detto che Moreno potrebbe essere l’uomo perfetto per dare un fratellino a suo figlio.