Paola Caruso crolla a Pomeriggio 5: Barbara d’Urso la consiglia sul figlio

Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio 5 parlando dell’ex: arriva il consiglio di Barbara d’Urso sul figlio

Nel salotto di Pomeriggio 5 è sbarcata nuovamente Paola Caruso. Si è parlato ancora del suo ex Francesco, che non ha mai riconosciuto Michelino, il figlio della showgirl. L’ex Bonas di Avanti un Altro, nonostante il sostegno di tutti gli ospiti in studio, è crollata, lasciandosi andare al pianto. Confidandosi con Barbara d’Urso, ha espresso una paura che l’assilla: “Che cosa dirò al mio bambino quando sarà in grado di capire?”. Sulla questione ha detto la sua la padrona di casa che l’ha consigliata sul da farsi.

Barbara e le parole che tranquillizzano l’ex Bonas di Avanti un Altro

In studio tutti attaccano Francesco. “Lui contatta molte ragazze su Instagram promettendole viaggi e regali”, dichiara Paola. Le fa eco Elena Morali, anch’essa ospite nel talk: “Sì, anche a me l’anno scorso è successo che mi contattasse”. Oltre a ciò la Caruso afferma che l’ex avrebbe “avuto da un’altra donna un altro figlio che non ha riconosciuto“. Dopodiché crolla e arrivano le lacrime: “Non è facile Barbara, io penso ogni giorno a quello che dovrò dire a Michelino quando avrà l’età per capire”. A questo punto la conduttrice veste i panni di consigliera d’eccezione: “Tu scegliesti allora di tenere il bimbo, potevi anche non farlo anche se sarebbe stata una cosa terribile. L’hai cresciuto con amore, da sola. E quando sarà il momento tuo figlio ci arriverà da solo a capire che quel padre non sarebbe servito a niente”.

Barbara d’Urso, le porte per sentire la versione di Francesco rimangono aperte: “Lo aspettiamo”

“Stai crescendo Michelino che è uno spettacolo”, ha chiosato Barbara, tranquillizzando la Caruso. Infine la conduttrice ha sottolineato per l’ennesima volta che, se Francesco volesse intervenire e replicare alle accuse rivoltegli, le porte del suo show rimangono aperte. “Lo aspettiamo”, ha concluso.