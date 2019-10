Paola Caruso e l’ex fidanzato Francesco Caserta: le dichiarazioni di Floriana Messina

Paola Caruso è tornata a Domenica Live insieme al nuovo fidanzato Moreno Merlo e al figlio Michelino. Nel salotto di Barbara d’Urso si è tornato a parlare della relazione complicata tra l’ex Bonas di Avanti un altro e l’ex fidanzato Francesco Caserta. L’imprenditore non ha ancora incontrato il figlio, nato sette mesi fa. Francesco e Paola si sono lasciati durante la gravidanza della Caruso e non hanno trovato più un modo per fare pace. Neppure la nascita di Michele ha cambiato la situazione, con grande rammarico dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nella puntata di domenica 27 ottobre la d’Urso ha mostrato il video che Floriana Messina ha inviato a Paola: l’ex concorrente del Grande Fratello ha avuto delle avance da Caserta via Instagram.

Floriana Messina corteggiata dall’ex di Paola Caruso

“Francesco ha provato ad abbindolarmi su Instagram come fa con tutte. Io ho risposto a nome tuo, perché lui invece di corteggiare le altre dovrebbe pensare al figlio che non ha mai conosciuto”, ha raccontato Floriana Messina a Domenica Live, specificando che al momento è fidanzata ma che da single non avrebbe mai dato retta a una persona come Caserta. Parole che Paola Caruso ha apprezzato, tanto da replicare: “È l’ennesima conferma di quello che già so. Lui è fidanzato ufficialmente con un’altra ragazza ma ci prova su Instagram con tutte le donne del mondo dello spettacolo”.

Paola Caruso oggi è felice accanto a Moreno Merlo

Nonostante la situazione ingarbugliata con Francesco Caserta, oggi Paola Caruso ha trovato finalmente la serenità sentimentale accanto a Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Il modello ha stretto un buon legame con il piccolo Michelino, che qualche settimana fa è stato battezzato.