Paola Caruso a Pomeriggio 5 col fidanzato Moreno Merlo: la stoccata a Raffaella Fico

Paola Caruso è tornata a Pomeriggio 5 per presentare il nuovo fidanzato: l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. Dopo le prime settimane di conoscenza, è ufficiale l’amore che lega l’ex Bonas di Avanti un altro al modello. I due sono apparsi nel salotto di Barbara d’Urso complici e sorridenti, al settimo cielo per questa nuova liaison che sta regalando nuova linfa vitale ad entrambi. Soprattutto alla Caruso, che è stata abbandonata dall’ex compagno Francesco Caserta durante la gravidanza del piccolo Michelino, nato lo scorso marzo. Proprio a proposito dell’imprenditore calabrese Paola non è riuscita a fare a meno di lanciare una frecciatina a Raffaella Fico, rea di aver accettato un appuntamento con Caserta qualche mese fa.

Paola Caruso contro Raffaella Fico a Pomeriggio 5

“Puoi smentire quanto vuoi ma da mamma con una persona del genere, che non accetta il figlio e non si informa di come sta il sangue del suo sangue, non ci vai a prendere neppure un caffé! Dopo tutto quello che hai passato con il tuo ex non accetti neppure l’appuntamento da una persona così”, ha sottolineato Paola Caruso a Pomeriggio 5. Dunque alla soubrette non è piaciuto il modo in cui la collega napoletana si è difesa dalle accuse per via della sua liaison con Francesco Caserta. In molti infatti non hanno apprezzato il gossip su Raffaella e Caserta e la Fico è stata sommersa di critiche e commenti negativi per tutta l’estate. “Puoi dire quello che vuoi, la figura l’hai fatta…”, ha aggiunto Paola a proposito del comportamento di Raffaella.

Paola Caruso si prepara al Battesimo del figlio

Felice col nuovo fidanzato Moreno Merlo, Paola Caruso si prepara al Battesimo del figlio Michelino, in programma domenica 22 settembre. L’evento verrà ripreso dalle telecamere di Domenica Live.