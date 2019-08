Raffaella Fico parla finalmente della storia con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso

Dopo settimane di gossip e malelingue, Raffaella Fico ha fatto finalmente chiarezza sulla sua presunta storia con Francesco Caserta, imprenditore calabrese nonché ex di Paola Caruso. Negli scorsi giorni si è parlato di una presunta rottura tra Francesco e Raffaella, dopo che la loro storia aveva alzato un polverone. E non aveva trovato l’appoggio della Caruso, che si è scagliata con la Fico per via delle similitudini tra la sua vicenda (Caserta non ha ancora riconosciuto il figlio Michelino) e i problemi passati con Mario Balotelli. Ora però la Fico ha deciso di rompere il silenzio: con Caserta non c’è mai stato alcun flirt, né tanto meno una vera e propria storia d’amore.

La verità sulla relazione tra Raffaella Fico e Francesco Caserta

“A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una cosa sola: con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”, ha chiarito Raffaella Fico su Instagram. Dunque, stando a quello che rivela la soubrette, la conoscenza con l’imprenditore non sarebbe andata avanti dopo un iniziale appuntamento. Al momento Caserta non ha replicato alle parole della Fico: in questo momento si trova in vacanza a Porto Cervo con alcuni amici.

Raffaella Fico: ancora single dopo l’addio a Moggi Junior

Archiviato il caso Francesco Caserta, Raffaella Fico resta ancora single. La showgirl napoletana doveva sposarsi entro la fine dell’anno con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio del più noto Luciano, ma la relazione è terminata a un passo dall’altare.