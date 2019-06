Raffaella Fico conferma i gossip: “Ho lasciato io Alessandro Moggi”

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati: è ufficiale

Dopo settimane di indiscrezioni e gossip finalmente arriva la conferma: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme. La soubrette e il procuratore sportivo, figlio del più famoso Luciano, si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Le pubblicazioni di nozze erano apparse lo scorso dicembre ma poi la coppia è scoppiata. A prendere la decisione definitiva è stata Raffaella, che ha confermato la notizia a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La Fico, vista di recente in tv come opinionista di Barbara d’Urso, ha prima puntualizzato che ha mollato il fidanzato qualche mese fa e poi ha parlato del suo ex più celebre, Mario Balotelli.

Perché Raffaella Fico ha lasciato Alessandro Moggi

“Sono single, e ora sto molto bene così. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna, che si prenda le proprie responsabilità, nel concreto, che sia un uomo dal punto di vista sociale, sentimentale e, perché no, anche a letto”, ha dichiarato Raffaella Fico nel corso dell’intervista radiofonica. “Non faccio riferimento al caso singolo, quindi nel caso specifico non parlo di lui, è acqua passata. Però le posso dire che nel momento in cui scelgo di troncare una relazione è perché una di queste cose, o tutte, vengono a mancare”, ha aggiunto la showgirl.

Il nuovo rapporto tra Raffaella Fico e Balotelli

A Un giorno da pecora Raffaella Fico ha parlato pure del rapporto ritrovato con l’ex fidanzato Mario Balotelli. I due sono rimasti in contatto per il bene della figlia Pia, che oggi ha quasi sette anni. “Diciamo che in passato abbiamo sbagliato entrambi e oggi abbiamo un rapporto stupendo, forse anche migliore di quando eravamo fidanzati. Tornarci insieme? No, sono contenta di aver ritrovato questo rapporto ma è meglio che lui sia un amico”, ha puntualizzato Raffaella.

I progetti lavorativi di Raffaella Fico

Tornata di nuovo single, Raffaella Fico spera di tornare in tv da protagonista. Dopo le ultime ospitate su Rai Uno e Canale 5 la 31enne sogna di lavorare a un programma comico come Colorado o Made in Sud.