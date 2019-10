Paola Caruso pazza di Moreno: convivenza part-time e figlio insieme

Paola Caruso e Moreno Merlo: la storia si fa sempre più seria

Sta diventando sempre più seria e importante la relazione tra Paola Caruso e Moreno Merlo. L’ex Bonas di Avanti un altro e l’ex tentatore di Temptation Island si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Moreno ha già conosciuto Michelino, il figlio che Paola ha avuto dall’ex compagno Francesco Caserta. Tra Merlo e il bambino è nato fin da subito un rapporto speciale e il 30enne è diventato in poco tempo il patrigno perfetto. Tanto che la Caruso sta valutando l’ipotesi di avere un altro figlio proprio dall’attuale fidanzato, che si sta dimostrando un ragazzo amorevole, gentile e parecchio responsabile.

Le dichiarazioni di Paola Caruso sul fidanzato Moreno Merlo

“Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi. Mi sembra di conoscerlo ad tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me”, ha dichiarato Paola Caruso al settimanale Nuovo. “Conviviamo insieme ma part-time. Nel senso che Moreno vive a casa mia per tre-quattro giorni alla settimana e poi raggiunge sua madre che abita da sola in un paesino fuori città. Il progetto è quello di convivere a tempo pieno, però vogliamo fare le cose bene e con calma”, ha spiegato la soubrette calabrese.

Paola Caruso: “Moreno Merlo è il papà perfetto”

“Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi…E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”, ha aggiunto Paola Caruso.

Paola Caruso: nessun rapporto con l’ex Francesco

Se con Moreno Merlo fila tutto liscio, diversa è la situazione tra Paola Caruso e l’ex Francesco Caserta. I due non hanno più alcun tipo di rapporto e l’imprenditore non ha mai conosciuto il figlio Michelino.