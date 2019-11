Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Paola Caruso: “Vieni qua”

Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Caruso. Biagio D’Anelli: “Paola ha pianto nel dietro le quinte di Domenica Live, tu uomo piccolo così”

Continua a tenere banco la fine della relazione sentimentale che ha coinvolto Paola Caruso e Moreno Merlo. Ieri, a Domenica Live, l’ex Bonas di Avanti un altro ha mosso forti accuse nei confronti del deejay, raccontando di aver subito dei ricatti e di essere stata sfruttata per un tornaconto di visibilità. A stretto giro Moreno ha replicato via social, invitando l’ex a domandargli scusa, di fatto screditando la sua versione. L’argomento è stato discusso nuovamente nella puntata odierna di Pomeriggio 5. Lo studio del talk, in particolare Biagio D’Anelli e Karina Cascella, si è scagliato conto Merlo dopo aver sentito la sua presa di posizione via social.

Biagio D’Anelli si scaglia contro Moreno

“Mi piacerebbe tanto avere questo ragazzo ospite in studio per dirgli quello che penso”, ha fatto sapere Karina Cascella, con tono tutt’altro che benevolo nei confronti di Moreno. Ancora più duro è stato l’intervento di Biagio D’Anelli, il quale ha anche raccontato di aver visto Paola in lacrime a riflettori spenti: “Lui (Moreno, ndr) è il tipico leone da tastiera perché io ho visto anche Paola piangere nel dietro le quinte di Domenica Live. Lui è una persona che è riuscito ad abbindolarla perché lei ha passato un brutto periodo”. D’Anelli è passato a elogiare la Caruso che sta crescendo il piccolo Michelino da sola. Infine è arrivato l’affondo più duro sul deejay.

“Ti sei divertito sulla tastiera, vieni invece qua a parlare”

“Tu sei un uomo piccolo così, perché fai il fi..o sui social. Cortesemente, se la signora d’Urso ti invita e avrò il piacere di ritrovarti qua, parliamo io e te… Ti sei divertito sulla tastiera, vieni invece qua a parlare”, ha concluso D’Anelli, raccogliendo un fragoroso applauso dallo studio della trasmissione .“Bravo Biagio”, le ha fatto eco Karina. Non si è registrato alcun intervento a difesa di Merlo. La d’Urso ha preferito non esporsi, probabilmente nell’attesa di avere ulteriori elementi per fare totale chiarezza sulla delicata vicenda.