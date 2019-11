Moreno Merlo, replica dura a Paola Caruso: “Il piedistallo si sgretolerà”

Moreno Merlo, arriva la risposta alle accuse di Paola Caruso. Il lungo sfogo: “Hai una percezione di te stessa come Melania Trump, Lady Gaga… Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà”

Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Paola Caruso ha rivolto pesanti accuse all’ex Moreno Merlo. La showgirl ha dichiarato che il deejay, con il quale ha condiviso una relazione di circa 4 mesi, l’avrebbe registrata e ricattata. Da qui la denuncia alla polizia. Inoltre ha sostenuto che non sarebbe stato con lei per amore, bensì per visibilità. In aggiunta l’ex Bonas di Avanti un Altro ha detto che Merlo starebbe passando un periodo non roseo dal punto di vista economico e che lei gli avrebbe dato una mano, salvo poi accorgersi che lui la stava sfruttando. Una serie di accuse forti alle quali Moreno ha voluto rispondere attraverso una serie di Stories su Instagram dove ha invitato la Caruso a chiedergli scusa bollando i suoi interventi da Barbara d’Urso come “castronerie e porcherie”.

“Io sono sereno e tranquillo come mi vedi semplicemente perché sono una persona limpida”

“Un’interpretazione davvero da Oscar”, esordisce Merlo su Instagram, riferendosi all’ospitata di Paola a Domenica Live. “Ti do due suggerimenti – aggiunge – Innanzitutto quello che dici deve essere comprovato da prove, altrimenti siamo alla caz…ta. Anzi siamo alla fantasia, alla cazz…ta. Io in raltà non faccio il deejay ma allevo unicorni, li ho sotto casa”. Moreno a questo punto invita l’ex a domandare scusa: “Il secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e ti ha seguito in questo frangente sprecando forse un quarto d’ora e sentendo delle angherie, delle castronerie, delle porcherie… in modo tale che tengo la bocca chiusa su quel famoso martedì. Il problema è questo sostanzialmente: se io parlo, porto delle prove. Se tu parli, parli di aria fritta, fantasia, il nulla. Quindi accettalo come un suggerimento e basta, io sono sereno e tranquillo come mi vedi semplicemente perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere.” Lo sfogo del deejay non finisce qui.

“Una volta che si spengono i riflettori della tv, una volta che la sala trucco e parrucco chiude, esiste la vita reale”

“Concludo dicendo che una volta che si spengono i riflettori della tv, una volta che la sala trucco e parrucco chiude, esiste la vita reale. Quella che purtroppo tu non sei più abituata a vivere”, dichiara sempre Moreno che aggiunge: “Evidentemente hai una percezione di te stessa… non so… Veronica Ciccone alias Madonna, Melania Trump, Lady Gaga… Non so cosa pensi tu di rappresentare ad oggi per permetterti di dire delle cose del genere. Non riesco a capire. Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà. Quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.