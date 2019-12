Moreno Merlo: “Paola disse: facciamo finta, andiamo da Barbara d’Urso”

La versione di Moreno Merlo: “Paola mi ha detto: facciamo finta, andiamo dalla d’Urso e poi ci lasciamo” Barbara titubante, poi spunta un referto dell’ambulanza

Moreno Merlo è sbarcato nello studio di Domenica Live per difendersi dalle accuse ricevute dall’ex Paola Caruso la scorsa settimana. Innanzi a Barbara d’Urso ha raccontato una versione totalmente diversa rispetto a quella dell’ex Bonas di Avanti un Altro. Per prima cosa Merlo ha detto che ha sì conosciuto Paola il 18 luglio, ma che la relazione vera e propria è iniziata dopo Ferragosto: “Secondo te dopo 10 giorni già c’era una storia? La storia è iniziata dopo Ferragosto. Intorno al 16 agosto ci siamo rivisti, quindi siamo a due mesi e mezzo di relazione, non quattro come ha detto lei”. Poi sono arrivati i dettagli della vicenda.

“Paola mi ha detto: ‘Allora facciamo così, visto che dobbiamo andare da Barbara facciamo finta e poi ci lasciamo dopo due mesi'”

A questo punto Moreno spiega che fin da subito Paola lo ha messo alle strette, avendo comportamenti molto duri nei suoi confronti. Poi sgancia la bomba: “Sai cosa mi ha detto? ‘Allora facciamo così, visto che dobbiamo andare da Barbara facciamo finta e poi ci lasciamo dopo due mesi'”. La d’Urso è sbigottita e titubante. Merlo procede e narra che sua madre dopo aver assistito a una scena simile (quella degli insulti verso il figlio da parte della Caruso) non ha voluto più sapere nulla di Paola, smentendo le parole dell’ex Bonas che di recente ha dichiarato in un’intervista che la madre di Merlo avrebbe avuto molte attenzioni per Michelino.

Moreno: “Paola ha perso la testa e mi ha preso a schiaffi”

Il deejay ha ribadito di essere stato più volte maltrattato dalla Caruso, dicendo a un’incredula d’Urso di aver portato immagini (visionate dalla redazione) in cui Paola inveisce e impreca contro di lui. Moreno smentisce anche la questione soldi. “Io non sono un modello come è stato detto, io faccio altro nella vita. Non so niente di questo mondo. Tra l’altro, sono automunito”, ha aggiunto. Si arriva al fatidico giorno delle presunta gomitata data da Merlo a Paola e assolutamente smentita dal ragazzo. “Stavo guidando la macchina… Lei mi ha detto: ‘Ricordati sempre che mio figlio è sempre figlio di calabresi’… Lei era dietro con il bambino, io guidavo. Ha perso la testa e mi ha dato uno schiaffo. Appena lo prendo mi allontano. Lei intanto voleva lasciarmi a piedi e aveva chiamato la polizia. Nel frattempo mi ha dato altri tre schiaffi. Io non le ho dato alcuna gomitata”. A riprova del fatto, Merlo ha portato in studio il referto dell’ambulanza che così recita: “Nulla in anamnesi. Percosse da persona nota”.

L’intervento di Paola Caruso via telefono

Dopo l’intervista, via telefeno è intervenuta Paola Caruso smentendo a sua volta in blocco l’intervista dell’ex. Causa una linea molto disturbata si è capito poco delle argomentazioni della showgirl. Barbara d’Urso ha fatto sapere che la questione verrà trattata prossimamente nei suoi programmi.