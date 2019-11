Moreno Merlo: “Mai registrato Paola Caruso… Capitano tutte a lei”

Moreno Merlo smentisce di aver mai registrato Paola Caruso e rilancia: “Pazzesco che capitino tutte a lei le disgrazie”. Nuove dichiarazioni del deejay

Non si placano le voci attorno alla vicenda che ha coinvolto Paola Caruso e Moreno Merlo. A far scoppiare il caso è stata l’ex Bonas di Avanti un Altro che da Barbara d’Urso ha ammesso che la love story con il deejay è naufragata. Ma a fare scalpore sono stati i motivi, dichiarati da Paola, che avrebbero portato alla rottura. La showgirl ha dipinto l’ex come una persona in cerca di visibilità, in cerca di soldi e addirittura come un ricattatore. Da parte sua Merlo ha rigettato le accuse: su Instagram, nelle scorse ore, ha rilasciato nuovi commenti sul caso, smentendo di aver mai registrato la Caruso per poi ricattarla. Il deejay, a tratti, si è dimostrato incredulo per quanto sta succedendo.

“Io mi domando come potete pensare che mi metto a registrare una persona per mesi”

“Lei ha dichiarato ciò che le conveniva. Poi credete pure a lei. Esiste una democrazia, ognuno dice ciò che vuole. Ma poi deve prendersene le responsabilità. Per quanto mi riguarda, io sono a posto con la coscienza”, ha scritto Merlo via social. A proposito dei presunti ricatti e delle registrazioni, alquanto sorpreso, ha dichiarato: “Io mi domando come potete pensare che mi metto a registrare una persona per mesi. Io non ci posso credere. Ma poi, registrare perché? Per cosa? Ma soprattutto, cosa dovrei avere in mano? Cosa?” Il deejay passa anche alla questione soldi, poi domandandosi ironicamente per quale motivo la sfortuna continui a perseguitare Paola: “Sì, ero insieme alla regina Elisabetta. Chiedevo anche soldi. Pazzesco che capitino tutte a lei le disgrazie”.

“Se fosse vero quello che dice, sicuramente da lassù qualcuno mi punirà”

“Lei può parlare e dire ciò che vuole, poi ne deve rispondere. E se fosse vero quello che dice, sicuramente da lassù qualcuno mi punirà”, ha concluso Moreno, rispondendo a un fan. Nelle scorse ore, a spezzare una lancia in favore del deejay, è stata Katia Fanelli. I due si conobbero a Temptation Island. Biagio D’Anelli e Karina Cascella, invece, hanno inveito contro di lui a Pomeriggio 5.