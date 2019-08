Temptation Island, Katia Fanelli decisa: “Non permette a nessuno di…”

Katia di Temptation Island si confessa: cosa le è successo dopo la sua esperienza televisiva

Il nome di Katia Fanelli è ancora sulla bocca di tutti. Terminato Temptation Island, in tanti hanno deciso di seguire la ragazza-fotonica attraverso Instagram: da qui sanno sempre tutto su di lei. Non si nasconde mai – anche durante il suo percorso nel reality show si mostrava per com’era – ed è certa che, prima o poi, gli arriverà qualcosa di veramente bello nella sua vita. Non che adesso può lamentarsi: è vero che il suo fidanzamento con Vittorio Collina si è schiantato rovinosamente al suolo ma, per contro, è sbocciata una fortissima intesa con le altre fidanzate di Temptation Island, con le quale ha passato persino una vacanza insieme.

Temptation Island news, Katia Fanelli ha capito cosa fare per essere felice

In attesa del trono di Uomini e Donne (che per lei pare essere vicinissimo), Katia Fanelli ha deciso di godere di ogni momento della propria vita, senza perdere mai il sorriso, anche nei momenti più bui, quelli che non mancano mai: “Non permettete a nessuno di levarvi il sorriso – ha scritto sul suo profilo Instagram –. La vita è bella, sorridete anche a chi vi vuole male facendogli capire che la cattiveria non deve esistere! Quando sei nato, stavi piangendo e tutti intorno a te sorridevano. Vivi la tua vita in modo unico. Indossate un sorriso e avrete amici, indossate un broncio e avrete le rughe”.

Katia Fanelli a Uomini e Donne? Alla ricerca dell’amore vero

A commentare questo post, tutte le sue amiche di Temptation Island, tra queste Sabrina, recentemente al centro di una polemica col suo fidanzato Nicola: “Il tuo cuore è unico”. Il suo cuore verrà presto occupato da una persona speciale? Se dovesse diventare veramente una tronista di Uomini e Donne, potrebbe uscire dal programma con un principe azzurro… o con un ragazzo travestito da principe azzurro intenzionato solo ad avere una coppia il più mediatica possibile!