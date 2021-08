Temptation Island, Jessica e Alessandro hanno mentito? La segnalazione

C’è sempre più diffidenza verso chi ha partecipato a Temptation Island 2021. Sembra proprio che le coppie che quest’anno hanno preso parte al reality delle tentazioni non abbiano per nulla convinto gran parte del pubblico. In particolare, ci sono sempre più sospetti su Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. In queste ultime ore, una segnalazione sta facendo aumentare i dubbi.

Secondo vari utenti sui social, Jessica e Alessandro si sarebbero lasciati ancora prima di prendere parte al programma. Dopo un percorso per nulla semplice, hanno deciso di interrompere la loro relazione. Mentre la Mascheroni ha mantenuto solo un rapporto di amicizia con l’ex tentatore Davide Basolo, Autera ha avviato una storia con Carlotta Adacher.

I due stanno proseguendo la loro conoscenza e, anche in questo caso, non mancano le accuse da parte dei telespettatori sul web. In tanti non credono che questa relazione sia vera e sono certi che sia stato messo tutto in scena per ottenere visibilità. Sono stati protagonisti, nei giorni passati, di un tira e molla che non ha pienamente convinto.

Ed ecco che ora c’è chi mette in dubbio la sincerità di Alessandro e Jessica. I sospetti sull’ormai ex coppia sono nati dopo una segnalazione che Deianira Marzano ha deciso di condividere con i suoi followers. Come sempre, l’influencer ha pubblico l’opinione di un utente che mostra tutti i suoi sospetti su entrambi gli ex partecipanti del reality.

Attualmente Alessandro si trova a Mykonos, dove è presente Carlotta. Anche Jessica si trova sull’isola greca, in compagnia di altre persone. L’utente segnala a Deianira di aver beccato tutti e tre nello stesso luogo. “Oggi Alessandro e Carlotta erano a scroccare sul tavolo di altri”, così inizia la segnalazione.

Dopo di che, si legge che “in pista sotto al tavolo dove c’era Alessandro c’era Jessica che si baciava con un altro. Faceva proprio uno show“. L’utente continua poi facendo sapere di avere non pochi dubbi al riguardo: “Per me è tutta una finzione il fatto che stavano insieme, impossibile come cosa”.

In particolare, il pubblico si chiede come sia possibile che i tre si trovino tranquillamente nello stesso posto. La loro relazione è finita solo da poco tempo e a detta dei telespettatori non avrebbero potuto accettare tutto questo.

La segnalazione fa pensare che in realtà la loro storia si fosse conclusa ormai da molto tempo, ancora prima di prendere parte al reality. Secondo il pubblico, a confermare questa ipotesi, ci sarebbe la mancata complicità tra Jessica e Alessandro a Temptation Island.

Nel frattempo, i fan della Mascheroni sono curiosi di conoscere l’identità della sua nuova fiamma. Lei stessa ha rivelato di non avere ancora intenzione di svelare questo importante dettaglio.