Temptation Island, il tentatore Davide a UeD: “Capisco Riccardo, Ida impegnativa”

Temptation Island, il tentatore Davide Matteini dice la sua su Riccardo e Ida: “Capisco lui, la Platano è una donna impegnativa”

Davide Matteini, ex tentatore di Temptation Island, arriva come ospite a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over. Quando il giovane entra in studio non si ritrova in una situazione molto facile. Infatti, Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno appena avuto una discussione molto accesa, a causa dei messaggi che il cavalieri ha inviato a Stefani Nobile. L’ex tentatrice ha presentato a Ida tutti gli screenshot delle loro conversazioni. Durante le varie discussioni, Maria De Filippi chiede se può far entrare Davide, in quanto ha trascorso molto tempo con la Platano nel villaggio delle fidanzate. Ma Riccardo rivela che preferisce non vederlo, in quanto ha parlato male di lui durante il reality. Anche da questo atteggiamento si percepisce la gelosia che il Guarnieri prova per Ida. Ed ecco che quando la coppia esce fuori dallo studio, la conduttrice fa entrare l’ex tentatore in studio, per dire la sua su quanto accaduto e quanto sta accadendo a Riccardo e la Platano.

Temptation Island, Davide comprende Riccardo Guarnieri e ammette che Ida Platano è una persona impegnativa

Davide ammette di essere abbastanza dispiaciuto per quanto sta succedendo alla coppia. L’ex tentatore rivela di essere cosciente del fatto che la loro storia d’amore non è per nulla facile da gestire. Ed ecco che in tutto questo, Matteini ci tiene a confessare di non riuscire a condannare Riccardo. Infatti, l’ex tentatore capisce quanto per il cavaliere possa essere difficile trasferirsi da Ida e lasciare così il suo lavoro. Detto questo, Davide rivela che non si permette di giudicare il Guarnieri e di non averlo fatto neanche la loro permanenza nel reality. Ma su Ida qualcosina può dirla, in quanto l’ha conosciuta nel villaggio. L’ex tentatore ammette che può essere complicato stare a fianco alla Platano, poiché è una donna impegnativa che sa quello che vuole.

Davide ha sentito Ida dopo Temptation Island attraverso Lara

Dopo il confronto abbastanza acceso con tra Stefani e Riccardo, entra in studio Davide. Dopo aver parlato della coppia in generale, Maria gli chiede se ha sentito Ida dopo il reality. L’ex tentatore rivela di essere amico di Lara Zorzetto, con cui ha trascorso qualche serata. Durante una di queste, la Platano ha telefonato Lara e ha risposto Davide. Questa è stata l’unica volta che si sono sentiti.