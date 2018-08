Temptation Island, Francesca e Ruben: ecco in che rapporti sono rimasti

Temptation Island, Francesca e Ruben si sono lasciati: la Baroni svela in che rapporti sono rimasti

Ormai non è una novità: Francesca e Ruben di Temptation Island non stanno più insieme. A un anno dalla loro partecipazione al programma di Filippo Bisciglia, dove erano usciti mano nella mano, la coppia ha deciso di dirsi addio. A un passo dalla convivenza, i due hanno preferito mollarsi. Ma in che rapporti sono rimasti Ruben e Francesca? Secondo quanto rivelato dalla Baroni su Instagram più che buoni. “Siamo in buoni rapporti. Abbiamo deciso di separarci ma non ci faremmo mai del male. Ruben è stato il mio punto di riferimento per anni e rimarrà per sempre insostituibile. Ruben è Ruben. Ci sentiamo, siamo molto sereni e lui frequenta regolarmente i miei famigliari”, ha fatto sapere la ragazza attraverso il gioco delle domande su Instagram.

Perché Ruben e Francesca si sono lasciati dopo Temptation Island

Quindi tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi resta un legame speciale, un’amicizia nata dopo un amore importante, durato anni. Ma perché i due si sono lasciati dopo aver testato il proprio sentimento in tv? “I motivi rimangono privati. Sempre. Siamo entrambi molto seri quando si tratta di riservatezza”, ha chiarito Francesca. Che dopo l’esperienza a Temptation Island è rimasta amica di Valeria Bigella e Sara Affi Fella (e non a caso ha difeso quest’ultima dalle critiche di Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo). Così come Ruben ha stretto un ottimo rapporto con Nicola Panico, con il quale ha di recente condiviso una vacanza a Mykonos.

Le parole di Ruben Invernizzi su Francesca Baroni

Ruben non ha mai parlato troppo della sua rottura con Francesca. Si è limitato a scrivere solo queste parole all’indomani dell’annuncio della sua ex fidanzata: “Ci siamo presi un po’ di tempo per stare da soli sia io che lei per vedere se questa storia può avere una continuazione o meno. Una scelta che abbiamo preso entrambi già da qualche settimana ma lo abbiamo comunicato solo oggi. Solo il tempo potrà dire se un giorno torneremo insieme o meno” .