Temptation Island, Selvaggia Roma contro Francesca: “Ti reputavo un’amica”

Temptation Island: perché Selvaggia Roma e Francesca Baroni hanno litigato? C’entra Sara Affi Fella

A Selvaggia Roma di Temptation Island non sono piaciute le recenti dichiarazioni di Francesca Baroni. Quelle dove la fidanzata di Ruben Invernizzi difendeva Sara Affi Fella e attaccava Selvaggia e Camilla Mangiapelo. L’ex compagna di Lenticchio ha replicato su Instagram, dove è attiva quotidianamente, e si è dichiarata delusa dal comportamento di Francesca. Soprattutto perché credeva di aver instaurato con la Baroni un rapporto di amicizia e stima. “Noto con dispiacere come chi si reputa un’amica ti ripaga con la moneta sbagliata. Da te non me lo aspettavo. Ma vedo che c’è da aspettarsi di tutto. Pazienza!”, ha scritto Selvaggia in una storia. Ma cosa ha detto di preciso Francesca sulla Roma?

Le parole di Francesca Baroni su Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo

“Sono molto amica sia di Nicola sia di Sara, quando si sono lasciati ho preferito non schierarmi. Trovo meschino l’attacco di Camilla Mangiapelo e Selvaggia Roma nei confronti di Sara. Tra donne non c’è mai solidarietà e, forse, c’è anche un p’ di gelosia”, ha detto Francesca al settimanale Vero. La Baroni si riferiva agli attacchi che la Roma e Camilla hanno riservato all’Affi Fella quando è diventata tronista di Uomini e Donne, accusandola di falsità e doppio gioco per via della sua relazione con Nicola Panico.

Temptation Island: Camilla Mangiapelo non ha ancora replicato

Se Selvaggia Roma ha risposto in maniera diretta e schietta, nessun commento è ancora arrivato da parte di Camilla Mangiapelo. La fidanzata di Riccardo Gismondi parlerà nei prossimi giorni?