Sara Affi Fella, parla Francesca: “Non tornerà con Nicola. Camilla e Selvaggia? Attacco meschino”

Sara Affi Fella: le dichiarazioni di Francesca Baroni di Temptation Island

Sara Affi Fella e Nicola Panico non torneranno insieme. Parola di Francesca Baroni, ex protagonista di Temptation Island che ha conosciuto bene la coppia. Amica di entrambi, la fidanzata di Ruben non ha voluto immischiarsi nella faccenda quando la modella riccioluta è salita al Trono di Uomini e Donne. Un comportamento ben diverso da Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo, altre ex protagoniste del programma di Filippo Bisciglia, che hanno invece duramente attaccato Sara. “Sono molto amica sia di Nicola sia di Sara, quando si sono lasciati ho preferito non schierarmi. Trovo meschino l’attacco di Camilla Mangiapelo e Selvaggia Roma nei confronti di Sara. Tra donne non c’è mai solidarietà e, forse, c’è anche un p’ di gelosia”, ha detto Francesca al settimanale Vero. La Baroni si riferisce agli attacchi che la Roma e Camilla hanno riservato all’Affi Fella quando è diventata tronista, accusandola di falsità e doppio gioco.

Francesca Baroni contro Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo

“Mi è dispiaciuto che lei sia stata fino a tre giorni prima con Nicola senza dirgli che sarebbe diventata tronista: lui l’ha appreso dai social. Ma Sara è bella e intelligente e, a quanto pare, sa fare tv”, ha aggiunto Francesca Baroni. La studentessa di Bergamo ha il suo pensiero pure sulla fine della relazione tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, nata nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne. “Pare che si siano lasciati perché lei non si è concessa subito, ma è ovvio: si è trovata fidanzata con una persona che aveva conosciuto solo per qualche ora davanti a una telecamera! Non lo conosceva!”, ha detto Francesca.

Francesca Baroni: “Sara e Nicola non torneranno insieme”

“Sara e Nicola? Non credo torneranno insieme. Nicola è stato molto male, ma l’ha superata. È un ragazzo d’oro, non gli interessa la tv. Penso che non sia intenzionato a tornare con Sara”, ha assicurato Francesca Baroni. Quest’ultima, invece, continua senza problemi la sua storia d’amore con Ruben Invernizzi, con il quale di recente è stata in vacanza a Santorini. E sogna di lavorare nel mondo della televisione come giornalista e conduttrice. Per questo al momento prosegue gli studi e si dà da fare in una tv locale.