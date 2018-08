Temptation Island: Ruben dopo Francesca si consola con Nicola Panico (VIDEO)

Temptation Island, Ruben dopo la rottura con Francesca in vacanza con Nicola Panico: i video della serata insieme

Ad un anno dalla sua partecipazione a Temptation Island, ufficializzata la fine della storia d’amore con Francesca, Ruben Invernizzi sembra pronto a rimettersi in gioco. Il suo nuovo inizio, da single, Ruben ha deciso di scriverlo facendosi aiutare da un altro ex volto noto della trasmissione. Si tratta, nello specifico, di Nicola Panico, protagonista anche lui di Temptation Island nel 2017. I due, rimasti in contatto dopo l’esperienza televisiva, hanno scelto di passare le vacanze insieme, volando insieme ad altri amici in Grecia, precisamente a Mykonos. Stando a quanto mostrato sui social dai diretti interessati, inoltre, il loro break estivo sembra procedere a gonfie vele, e i video della serata di ieri sera non fanno altro che dimostrarlo. Dopo la rottura con la fidanzata Francesca, dunque, Ruben ha deciso di consolarsi così, spendendo il tempo in buona compagnia e all’insegna del divertimento.

Temptation Island, è finita tra Francesca e Ruben: l’annuncio della coppia sui social

La prima a fare sapere ai propri follower di aver chiuso definitamente con Ruben è stata Francesca Baroni. La ragazza, infatti, circa dieci giorni fa sui social aveva scritto: “Io e Ruben ci siamo lasciati. Vi prego di rispettare questo momento di non associare in alcun modo le nostre vite private al reality. Grazie a tutti per la comprensione”. A fornire maggiori dettagli sulla loro rottura, però, è stato il ragazzo che, sempre su Instagram, ha fatto sapere: “Ci siamo presi un po’ di tempo per stare da soli sia io che lei per vedere se questa storia può avere una continuazione o meno. Una scelta che abbiamo preso entrambi”.

Ruben e Francesca di Temptation Island torneranno insieme?

Il messaggio di Ruben pubblicato subito dopo quello di Francesca, inevitabilmente, ha spinto molti a pensare che (forse) in futuro ci possa essere un ritorno di fiamma tra i due. La vacanza da single di lui, però, farà cambiare idea a Francesca? Staremo a vedere.